Олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Сергею Устюгову исполнился 31 год

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Лыжи

Российский лыжник Сергей Устюгов сегодня отмечает день рождения. Ему исполнился 31 год.

В 2022 году спортсмен стал олимпийским чемпионом на Играх в Пекине, где выиграл эстафету в составе сборной России.

Устюгов одержал две победы на чемпионате мира-2017 в Лахти – в скиатлоне и командном спринте. На том турнире он также взял три серебряных медали – в личном спринте, марафоне и эстафете.

Также на счету лыжника бронза ЧМ-2013 и серебро ЧМ-2019 в эстафетных гонках.

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4 комментария

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Людмила Преснякова
Серёжу с Днём Рождения!Здоровья и Дальнейших Успехов!
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MyCA
Здоровья
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ОлесяОлеська
Поздравления Сергей!!! Красивый подарок сегодня сделал и заодно и болельщикам. пусть Побед будет у тебя как можно больше, и высокого стимула выходить на все гонки. Всегда ждём нашего знаменитого и талантливого!!
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imaxim
Поздравления прославленному лыжнику! Здоровья прежде всего и чтобы не пропало чувство удовольствия от лыжных гонок
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