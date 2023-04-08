Олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Сергею Устюгову исполнился 31 год
Российский лыжник Сергей Устюгов сегодня отмечает день рождения. Ему исполнился 31 год.
В 2022 году спортсмен стал олимпийским чемпионом на Играх в Пекине, где выиграл эстафету в составе сборной России.
Устюгов одержал две победы на чемпионате мира-2017 в Лахти – в скиатлоне и командном спринте. На том турнире он также взял три серебряных медали – в личном спринте, марафоне и эстафете.
Также на счету лыжника бронза ЧМ-2013 и серебро ЧМ-2019 в эстафетных гонках.
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