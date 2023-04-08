Олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Сергею Устюгову исполнился 31 год

Российский лыжник сегодня отмечает день рождения. Ему исполнился 31 год.

В 2022 году спортсмен стал олимпийским чемпионом на Играх в Пекине, где выиграл эстафету в составе сборной России.

Устюгов одержал две победы на чемпионате мира-2017 в Лахти – в скиатлоне и командном спринте. На том турнире он также взял три серебряных медали – в личном спринте, марафоне и эстафете.

Также на счету лыжника бронза ЧМ-2013 и серебро ЧМ-2019 в эстафетных гонках.

«Дед замкнул провода в моей голове». Устюгов решился на самый дерзкий марафон в карьере и укатал даже Большунова