Сергей Устюгов признан лучшим спортсменом ХМАО-Югры по итогам 2022 года

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Кристина Резцова Петр Пащенко Никита Поршнев Максим Храмцов Артур Найфонов Лыжи

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов завоевал награду «Лучший спортсмен Югры»

Сегодня в Ханты-Мансийске прошла церемония награждения лучших спортсменов автономного округа «Спортивная элита».

Устюгов был признан лучшим спортсменом по итогам 2022 года. 

В список лучших спортсменов также вошли биатлонисты Никита Поршнев, Петр Пащенко и Кристина Резцова, борец Артур Найфонов, боксер Ярослав Дороничев, сноубордисты Андрей и Наталья Соболевы, тхэквондист Максим Храмцов. 

Лучшими командами были признаны волейбольный клуб «Югра-Самотлор», хоккейный клуб «Югра» и мини-футбольный «Газпром-Югра». 

2 комментария

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imaxim
Неудивительно
+2
0
+2
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Александр Скворцов
Коротко: Серега достоин и заслужил!
+2
0
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