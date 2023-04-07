Сергей Устюгов признан лучшим спортсменом ХМАО-Югры по итогам 2022 года
Олимпийский чемпион Сергей Устюгов завоевал награду «Лучший спортсмен Югры»
Сегодня в Ханты-Мансийске прошла церемония награждения лучших спортсменов автономного округа «Спортивная элита».
Устюгов был признан лучшим спортсменом по итогам 2022 года.
В список лучших спортсменов также вошли биатлонисты Никита Поршнев, Петр Пащенко и Кристина Резцова, борец Артур Найфонов, боксер Ярослав Дороничев, сноубордисты Андрей и Наталья Соболевы, тхэквондист Максим Храмцов.
Лучшими командами были признаны волейбольный клуб «Югра-Самотлор», хоккейный клуб «Югра» и мини-футбольный «Газпром-Югра».
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