Сергей Устюгов признан лучшим спортсменом ХМАО-Югры по итогам 2022 года

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов завоевал награду «Лучший спортсмен Югры»

Сегодня в Ханты-Мансийске прошла церемония награждения лучших спортсменов автономного округа «Спортивная элита».

был признан лучшим спортсменом по итогам 2022 года.

В список лучших спортсменов также вошли биатлонисты Никита Поршнев, Петр Пащенко и Кристина Резцова, борец Артур Найфонов, боксер Ярослав Дороничев, сноубордисты Андрей и Наталья Соболевы, тхэквондист Максим Храмцов.

Лучшими командами были признаны волейбольный клуб «Югра-Самотлор», хоккейный клуб «Югра» и мини-футбольный «Газпром-Югра».