Сергей Устюгов: «У нас со всеми ребятами дружеские отношения, подколки в команде — это нормально»

Сергей Устюгов высказался о соперничестве с Александром Большуновым

— Вы вообще очень выборочно в этом сезоне выступали. Какая была главная мотивация?

— Главная мотивация – медали чемпионата России. Только ради них я готовился весь этот сезон. Были проблемы, травмы, с давлением проблемы были, но всегда фокус был на чемпионате России — надо зацепить пару медалей, а лучше высшего достоинства. На что я и наготовился. Безумно этому рад — когда те планы, что были в голове, реализуются, это очень круто.

Если бы не было медалей, было бы сложнее в плане психологическом: потратить столько сил, эмоций, находиться вдалеке от семьи. А теперь Лене (жене) могу сказать: не зря я готовился и тренировался все лето.

— Ваше с соперничество как бы даже подсластило этот сезон, став главной дуэлью без норвежцев, особенно в начале сезона, когда Кубок России не показывали.

— У нас со всеми ребятами дружеские отношения, подколки в команде — это нормально. Когда я в Чусовом выиграл пролог, я им говорил: ну что, кто из нас «мешок», ты мне сколько попал? Это было в шутливой форме.

Кто-то воспринял для себя более серьезно, но все перевели в шутку, ну и ваши коллеги подхватили, как всегда. Подогрели интерес к лыжным гонкам!

— Нам со стороны отнюдь не казалось, что Кубок России — это дружеский междусобойчик!

— Ну да, особенно после Красногорска, когда мы упали. Это все была случайность, потому что не поделили лыжню. Это нормально, просто мы оба теперь знаем, что надо на лыжне действовать немного аккуратнее, – сказал .