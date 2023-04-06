Российских фристайлистов Набиулина и Доброву избили в Сочи

В Сочи избили российских фристайлистов Артема Набиулина и Марию Доброву.

Об этом сообщает «Р-Спорт», приводя слова Набиулина.

«Что я ее избил – абсолютная неправда. Я не знаю, кто пустил такую дезинформацию, мы пытаемся сейчас это решить. Был конфликт не у нас с Машей, а на нас напала пара. Они нас избили, мы получили травмы, а потом они убежали. Ситуация, конечно, не самая приятная.

Мария чувствует себя нормально, но у нее ссадина на голове, ей о голову разбили бутылку, у меня разбито все лицо. Конфликт произошел из-за неадекватной пары. Они были пьяные, я подошел попросить у них сигарету, они начали на меня быковать.

Я до последнего пытался сдержать конфликт, но так бывает, когда уже нет шансов. Там мужик-борец с непонятной бабой начали на нас нападать. Мужик бросился меня избивать, Маша попыталась его оттащить. Он толкнул ее, а его женщина ударила Машу по голове бутылкой. Чуть пробила ей голову.

Мы пытались подать заявление в полицию, но тогда мы были все в крови. Нас обработала скорая и мы пошли спать домой. Сейчас общаемся со службой безопасности курорта «Роза Хутор», чтобы решить эту проблему. Так как мы сейчас уже в самолете, это сложно. Думаю, завтра (6 апреля) мы будем решать этот вопрос», – рассказал Набиулин.

Оба спортсмена выступают в ски-кроссе. Набиулин является чемпионом России сезона-2020/21, Доброва – серебряный призер этапа Кубка Европы-2018.