Баранова о том, напрягает ли ее отсутствие показа Кубка России: «Вообще никак. Скорее это напрягает диванных критиков»

Лыжница Алена Баранова рассказала, как относится к тому, что большую часть гонок Кубка России не показывали по ТВ.

– Вы согласны с претензиями , который в отсутствии трансляций лыж на ТВ обвинил только одного человека – президента ФЛГР Елену Вяльбе?

– Губерниев – человек-шоу. Ему нужно, чтобы о нем всегда помнили, всегда говорили. Он гонится за цитируемостью и рейтингом, однако тут важно разделять то, что он делает в эфире и в своих социальных сетях.

Дмитрий очень круто привлекает внимание к тем событиям, которые комментирует. Он реально комментатор с большой буквы. Но к его деятельности вне эфира мое внимание не приковано.

– Отсутствие показа Кубка России по лыжам на федеральных каналах лично вас как-то напрягает?

– Вообще никак. Скорее это напрягает диванных критиков. Это волнует их больше всего, вот они и пишут свои высказывания во всех чатах.

Но давайте вспомним, а были у нас когда-нибудь трансляции российских лыжных соревнований, за исключением летнего и зимнего чемпионатов России? К хорошему все быстро привыкают и начинают требовать сначала показа вообще всех соревнований, которые проводятся, начиная с детских, а затем и идеальной картинки.

Не скрою, мне приятно, когда родители и близкие могут посмотреть на меня через прямой эфир или через трансляцию – спасибо огромное всем, кто в нынешнем сезоне помог болельщикам с этим – но для меня ничего критичного нет, если гонки никто не показывает, – сказала Баранова.

Хоть раз видели, чтобы лыжи показывали вот так? Съемка на два телефона, картинка дрожит, а в кадре – Большунов и Устюгов