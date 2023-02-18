Баранова о том, напрягает ли ее отсутствие показа Кубка России: «Вообще никак. Скорее это напрягает диванных критиков»

Теги телевидение лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Кубок России Алена Баранова Лыжи

Лыжница Алена Баранова рассказала, как относится к тому, что большую часть гонок Кубка России не показывали по ТВ.

– Вы согласны с претензиями Дмитрия Губерниева, который в отсутствии трансляций лыж на ТВ обвинил только одного человека – президента ФЛГР Елену Вяльбе?

– Губерниев – человек-шоу. Ему нужно, чтобы о нем всегда помнили, всегда говорили. Он гонится за цитируемостью и рейтингом, однако тут важно разделять то, что он делает в эфире и в своих социальных сетях.

Дмитрий очень круто привлекает внимание к тем событиям, которые комментирует. Он реально комментатор с большой буквы. Но к его деятельности вне эфира мое внимание не приковано.

– Отсутствие показа Кубка России по лыжам на федеральных каналах лично вас как-то напрягает?

– Вообще никак. Скорее это напрягает диванных критиков. Это волнует их больше всего, вот они и пишут свои высказывания во всех чатах.

Но давайте вспомним, а были у нас когда-нибудь трансляции российских лыжных соревнований, за исключением летнего и зимнего чемпионатов России? К хорошему все быстро привыкают и начинают требовать сначала показа вообще всех соревнований, которые проводятся, начиная с детских, а затем и идеальной картинки.

Не скрою, мне приятно, когда родители и близкие могут посмотреть на меня через прямой эфир или через трансляцию – спасибо огромное всем, кто в нынешнем сезоне помог болельщикам с этим – но для меня ничего критичного нет, если гонки никто не показывает, – сказала Баранова.

Хоть раз видели, чтобы лыжи показывали вот так? Съемка на два телефона, картинка дрожит, а в кадре – Большунов и Устюгов

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6 комментариев

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закрыт по беспределу
Болельщиков, Алëна, болельщиков.
Злоупотреблять словочетанием "диванные критики" вовсе ни к чему. Это вистов не добавляет.
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Глеб Вихрев
Соответствует своей фамилии
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardy
кто это вообще? говорящая фамилия
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksey Yashin
Если лыжные гонки финансируются государством, то чего переживать, есть трансляции или нет. Есть зрительский интерес, или нет, какая разница 🤷🏼‍♂️
+2
0
+2
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андрэ
вообще по###!!!!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ekaterina_)))
Вот это рассуждения…какой-то дремучий лес)
+3
-1
+2
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