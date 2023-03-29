Чемпион России по фристайлу Набиулин дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил

Чемпион России по фристайлу Артем Набиулин дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил.

Набиулин признан виновным в нарушении п. 4.4 общероссийских антидопинговых правил (нарушение порядка предоставления информации о местонахождении).

Национальный центр спортивного арбитража частично удовлетворил апелляцию и применил к спортсмену санкцию в виде дисквалификации сроком на 1 год с даты вынесения решения (с 10 марта 2023 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения).

Набиулин – чемпион России 2021 года в в дисциплине ски-кросс, победитель Универсиады-2019.