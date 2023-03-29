Чемпион России по фристайлу Набиулин дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил

Теги допинг фристайл РУСАДА Артем Набиулин Лыжи

Чемпион России по фристайлу Артем Набиулин дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил.

Набиулин признан виновным в нарушении п. 4.4 общероссийских антидопинговых правил (нарушение порядка предоставления информации о местонахождении).

Национальный центр спортивного арбитража частично удовлетворил апелляцию РУСАДА и применил к спортсмену санкцию в виде дисквалификации сроком на 1 год с даты вынесения решения (с 10 марта 2023 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения). 

Набиулин – чемпион России 2021 года в в дисциплине ски-кросс, победитель Универсиады-2019. 

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2 комментария

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Iuasamotu
Сын той самой?
+1
0
+1
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selso99
Красавчик.
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0
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