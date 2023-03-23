Степанова и Баранова стали самыми тестируемыми на допинг российскими лыжницами с начала 2023 года

Вероника Степанова стала одной из самых тестируемых РУСАДА лыжниц с начала 2023 года.

Как сообщает ТАСС, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) трижды проверяло на допинг олимпийскую чемпионку Пекина-2022. Столько же раз с января по февраль тестировалась Алена Баранова.

Всего РУСАДА проверило 36 лыжников. Среди них Сергей Ардашев, Анна Грухвина, Савелий Коростелев, Илья Порошкин, Екатерина Смирнова, Ольга Царева, Алексей Виценко и Сергей Забалуев, которые были протестированы дважды.

Из олимпийских чемпионов Пекина-2022, кроме Степановой, на допинг в этом году проверялся только Алексей Червоткин – один раз.