Степанова и Баранова стали самыми тестируемыми на допинг российскими лыжницами с начала 2023 года

Теги допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) РУСАДА Алексей Виценко Ольга Царева Алексей Червоткин Екатерина Смирнова Сергей Ардашев Илья Порошкин Анна Грухвина Алена Баранова Вероника Степанова Савелий Коростелев Александр Забалуев Лыжи

Вероника Степанова стала одной из самых тестируемых РУСАДА лыжниц с начала 2023 года.

Как сообщает ТАСС, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) трижды проверяло на допинг олимпийскую чемпионку Пекина-2022. Столько же раз с января по февраль тестировалась Алена Баранова.

Всего РУСАДА проверило 36 лыжников. Среди них Сергей Ардашев, Анна Грухвина, Савелий Коростелев, Илья Порошкин, Екатерина Смирнова, Ольга Царева, Алексей Виценко и Сергей Забалуев, которые были протестированы дважды.

Из олимпийских чемпионов Пекина-2022, кроме Степановой, на допинг в этом году проверялся только Алексей Червоткин – один раз.

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3 комментария

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SkierNSK
Просто после прочтения некоторых постов Степановой допинг-офицеров посещает мысль, что она явно что-то принимает 🤣
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papadok
Если бы подобные перепады формы были бы у «тех», все было бы понятно - им временно запретили пшикаться.
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Vasily Ivanov
Частые пропуски Степановой стартов и частые проверки на допинг имеют какую-то связь между собой ? И с ее как правило неуместно ажитированными постами в соцсетях?
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