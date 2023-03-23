РУСАДА проверило Щербакову на допинг
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Анну Щербакову на допинг.
Помимо Щербаковой, в феврале РУСАДА протестировало 13 российских фигуристов: Екатерину Чикмареву, Владислава Дикиджи, Алексея Ерохова, Арсения Федотова, Егора Гончарова, Алину Горбачеву (второе тестирование в 2023 году), Петра Гуменника, Матвея Янченкова, Макара Игнатова (второе тестирование), Майю Хромых, Каролину Коган, Ангелину Палагину и Никиту Сенцова.
В январе РУСАДА проверило 21 фигуриста.
Смехота. Справочку ТИ хоть получила уже?
В последний месяц зимы были также проверены на допинг Екатерина Чикмарева, Владислав Дикиджи, Алексей Ерохов, Арсений Федотов, Егор Гончаров, Алина Горбачева (второе тестирование в 2023 году), Петр Гуменник, Матвей Янченков, Макар Игнатов (второе тестирование), Майя Хромых, Каролина Коган, Ангелина Палагина и Никита Сенцов.
В январе РУСАДА протестировало 21 фигуриста. Самыми проверяемыми в 2023 году (по 2 раза) являются Горбачева, Игнатов и Андрей Мозалев.
Самыми тестируемыми РУСАДА фигуристами в 2022 году стали олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк (шесть раз) и серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова (пять). Щербакова в прошлом году была проверена Российским антидопинговым агентством один раз.
Спортс:
РУСАДА проверило Щербакову на допинг
Помните историю с Машей Сотсковой? В итоге дисквал на 10 лет.
Спортс: ЩЕРБАКОВА ПРОВЕРЕНА НА ДОПИНГ!!1
Ору. Или плакать надо? Даже не знаю.