РУСАДА проверило Щербакову на допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило олимпийскую чемпионку по фигурному катанию на допинг.

Помимо Щербаковой, в феврале РУСАДА протестировало 13 российских фигуристов: , , , Арсения Федотова, Егора Гончарова, Алину Горбачеву (второе тестирование в 2023 году), , Матвея Янченкова, Макара Игнатова (второе тестирование), Майю Хромых, Каролину Коган, Ангелину Палагину и Никиту Сенцова.

В январе РУСАДА проверило 21 фигуриста.