РУСАДА проверило Щербакову на допинг

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Анну Щербакову на допинг.

Помимо Щербаковой, в феврале РУСАДА протестировало 13 российских фигуристов: Екатерину Чикмареву, Владислава Дикиджи, Алексея Ерохова, Арсения Федотова, Егора Гончарова, Алину Горбачеву (второе тестирование в 2023 году), Петра Гуменника, Матвея Янченкова, Макара Игнатова (второе тестирование), Майю Хромых, Каролину Коган, Ангелину Палагину и Никиту Сенцова.

В январе РУСАДА проверило 21 фигуриста.

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26 комментариев

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BelkinIP
Ответ Евгения Гринева
Поверьте, если за вами будет гнаться медведь, вы разовьете такую скорость, что Усейн Болт позавидует. В стрессовой ситуации на адреналине люди способны на многое
Че, тутзе с наточенными коньками гналась за ней, пытаясь порезать? Я б и не так побежала)) Одна по полям в коньках бегает от неё, другая со страху прыгает на соревнованиях)))
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expertmer2020
И как это поможет Валиевой?
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Шубы
А Каролину Коган с каких пор проверяют? Она нигде кроме первенств водокачки не появляется и даже там не выигрывает. Для количества что-ли попросили Когана старшего порекомендовать кого-то? Вот и верь потом системе.
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asusp527
Ответ asusp527
И как? Хотя она умная, наверняка всё рассчитано точно. Пожалуйста, кто понимает, ответьте- откуда появляется невероятная энергия в ПП, если накануне в КП еле ехала? Искренне хочу узнать.
И то, что плюсы и минусы постоянно сравниваются, говорит о явном контроле..
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Николай Криницкий
А где новость о том, что Щербакова позавтракала?
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asusp527
Ответ EmperorNazer
Во-первых, в день ПП она, очевидно, чувствовала себя лучше. Во-вторых, если посмотреть фанкам, то видно, что после проката Аня очень тяжело дышала, но это не бросалось в глаза, потому что она была на седьмом небе от счастья. В-третьих, советую немножко погуглить про адреналин в стрессовой ситуации.
Такое истощение вероятно имеет свои особенности и по нормам не проходит.
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Viks
Русада молодцы! Так своевременно и удачно взяли пробу у Валиевой, что уже второй год полыхает в мировом масштабе!
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EmperorNazer
Ответ asusp527
И как? Хотя она умная, наверняка всё рассчитано точно. Пожалуйста, кто понимает, ответьте- откуда появляется невероятная энергия в ПП, если накануне в КП еле ехала? Искренне хочу узнать.
Во-первых, в день ПП она, очевидно, чувствовала себя лучше. Во-вторых, если посмотреть фанкам, то видно, что после проката Аня очень тяжело дышала, но это не бросалось в глаза, потому что она была на седьмом небе от счастья. В-третьих, советую немножко погуглить про адреналин в стрессовой ситуации.
+1
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lyubov61
Ответ Noche
В самой новости: проверены Федотов, Игнатов, Горбачева и т.д. Спортс: ЩЕРБАКОВА ПРОВЕРЕНА НА ДОПИНГ!!1 Ору. Или плакать надо? Даже не знаю.
Масштаб другой)
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lyubov61
Ответ Loliloo
Заголовок провокационный) сейчас то Анечка не принимает уже ничего, а вот в прошлом сезоне...
А в прошлом сезоне проверка на проверке была.
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Anna Morgan
Один раз и то предупредили, чтобы все витаминки вывести успели
Смехота. Справочку ТИ хоть получила уже?
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asusp527
Ответ Евгения Гринева
Поверьте, если за вами будет гнаться медведь, вы разовьете такую скорость, что Усейн Болт позавидует. В стрессовой ситуации на адреналине люди способны на многое
В истощенном организме адреналин тормозит.
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bolelschiza
Ответ Delirium
Она действующая спортсменка. Пока не объявит о завершении карьеры, ее так и будут проверять.
интересно тогда, Загитову с Медведевой проверяют?
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Belima
Новость:
В последний месяц зимы были также проверены на допинг Екатерина Чикмарева, Владислав Дикиджи, Алексей Ерохов, Арсений Федотов, Егор Гончаров, Алина Горбачева (второе тестирование в 2023 году), Петр Гуменник, Матвей Янченков, Макар Игнатов (второе тестирование), Майя Хромых, Каролина Коган, Ангелина Палагина и Никита Сенцов.

В январе РУСАДА протестировало 21 фигуриста. Самыми проверяемыми в 2023 году (по 2 раза) являются Горбачева, Игнатов и Андрей Мозалев.

Самыми тестируемыми РУСАДА фигуристами в 2022 году стали олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк (шесть раз) и серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова (пять). Щербакова в прошлом году была проверена Российским антидопинговым агентством один раз.

Спортс:
РУСАДА проверило Щербакову на допинг
+12
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asusp527
Ответ Delirium
Всегда прикольно почитать хейтерков, которые один старт выдают за систему.
Это было на каждом старте.
+5
-7
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Olga.t
Ответ mtoo
Зачем проверяли? Не соревнуется же
Анна не объявляла о завершении карьеры и вроде бы не собирается.
Помните историю с Машей Сотсковой? В итоге дисквал на 10 лет.
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Delirium
Ответ mtoo
Зачем проверяли? Не соревнуется же
Она действующая спортсменка. Пока не объявит о завершении карьеры, ее так и будут проверять.
+5
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tim55555
Что теперь проверять?! Чтобы на Вызове дупель прыгать можно даже без ТИ выступать.
+7
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Loliloo
Ответ asusp527
И как? Хотя она умная, наверняка всё рассчитано точно. Пожалуйста, кто понимает, ответьте- откуда появляется невероятная энергия в ПП, если накануне в КП еле ехала? Искренне хочу узнать.
Ксенон, таблы и ватка Швецкого
+7
-15
-8
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Евгения Гринева
Ответ asusp527
И как? Хотя она умная, наверняка всё рассчитано точно. Пожалуйста, кто понимает, ответьте- откуда появляется невероятная энергия в ПП, если накануне в КП еле ехала? Искренне хочу узнать.
Поверьте, если за вами будет гнаться медведь, вы разовьете такую скорость, что Усейн Болт позавидует. В стрессовой ситуации на адреналине люди способны на многое
+14
-5
+9
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Loliloo
Заголовок провокационный) сейчас то Анечка не принимает уже ничего, а вот в прошлом сезоне...
+10
-13
-3
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Noche
В самой новости: проверены Федотов, Игнатов, Горбачева и т.д.
Спортс: ЩЕРБАКОВА ПРОВЕРЕНА НА ДОПИНГ!!1
Ору. Или плакать надо? Даже не знаю.
+24
-2
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kate_ko
Ответ asusp527
И как? Хотя она умная, наверняка всё рассчитано точно. Пожалуйста, кто понимает, ответьте- откуда появляется невероятная энергия в ПП, если накануне в КП еле ехала? Искренне хочу узнать.
папастас энергии купил, что вы как маленькая!
+22
-5
+17
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mtoo
Зачем проверяли? Не соревнуется же
+2
-5
-3
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Delirium
Ответ asusp527
И как? Хотя она умная, наверняка всё рассчитано точно. Пожалуйста, кто понимает, ответьте- откуда появляется невероятная энергия в ПП, если накануне в КП еле ехала? Искренне хочу узнать.
Всегда прикольно почитать хейтерков, которые один старт выдают за систему.
+19
-11
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