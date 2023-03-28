Елена Вяльбе: «Не думаю, что в ближайшем будущем мы с Украиной снова станем братскими народами»
Елена Вяльбе высказалась об отношениях России и Украины.
«Не думаю, что в ближайшем будущем мы с Украиной снова станем братскими народами. Хотя, говоря откровенно, Западная Украина в советское время так же говорила — москали, москаляку на гиляку. Нас Польша любила когда-то? Не помню такого. Поэтому не надо обольщаться.
Просто мы немножко расслабились. Открыли двери для всех, пытались их обнять. А они поступили как Иуды. Вообще не думаю на тему «братства». Может, будем в одной стране жить. Хотя, мне кажется, после Великой Отечественной войны надо было больше работать с «ССовцами», «бандеровцами». Их очень много осталось в живых. Они не «переобулись» в хорошее и светлое, просто затаились. А потом, когда появилась возможность, опять выросли. Почему нацизм опять процветает?
Свастика, «зигуют» дети! Ребят, в Германии до недавнего времени за такое можно было присесть. Не на годик и даже не на два! Но сейчас вижу по телевизору, что и у них там это процветает.
И у нас в стране они есть. Просто их очень-очень мало. Они не пытаются развить ячейку. С этими людьми надо работать. Самое главное — детей учить абсолютно правильно.
Я тебе могу сказать, что работала в правительстве Московской области. У нас там были высокопоставленные чиновники с Украины, из Мариуполя. Они ездили домой к родственникам и уже тогда рассказывали: «Вы не видите их учебников. Вы не представляете, что там написано». Это, извините меня, порядка 20 лет назад происходило. Наше упущение в какой-то степени тоже», – сказала Вяльбе.
Как будто без кровавого режима с упырями ничего бы непостроили со временем. Интересно, как у других стран получается без сорочка?
я еще раз спрошу, ты мне зачем все это пишешь? )) не поклонник теорий о укроботах, которые строчат посты на Спортсе за 15 гривен, но ты максимально на такого похож
2. Если кому-то из русских кто-то мешает спокойно жить в Украине, никто ему не мешает переехать спокойно жить в России. Украина не совок, границы не закрыты
я заметил человеку выше, который говорит что "украинцам не за что любить СССР", что как минимум им достались в наследство от СССР - школы, больницы, заводы и т.п. это уже не говоря от том же пресловутом Крыме и других территориях которые при СССР прирезали административно к УССР. так что украинцам есть за что любить СССР, или хотя бы проявлять должную меру уважения.
тут зачем то в тред ворвался ты, с каким то странными выводами, при том что ты ни меня, ни моих взглядов совсем не знаешь. вот я и спрашиваю - зачем ты все это пишешь? ))
а в заслугу советской партийной номенкратуре это ставится видимо потому, что именно под ее руководством на территории СССР в т.ч. и УССР и строили школы, заводы и больницы. вроде как это все очевидно.