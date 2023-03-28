Елена Вяльбе: «Не думаю, что в ближайшем будущем мы с Украиной снова станем братскими народами»

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Елена Вяльбе высказалась об отношениях России и Украины. 

«Не думаю, что в ближайшем будущем мы с Украиной снова станем братскими народами. Хотя, говоря откровенно, Западная Украина в советское время так же говорила — москали, москаляку на гиляку. Нас Польша любила когда-то? Не помню такого. Поэтому не надо обольщаться.

Просто мы немножко расслабились. Открыли двери для всех, пытались их обнять. А они поступили как Иуды. Вообще не думаю на тему «братства».   Может, будем в одной стране жить. Хотя, мне кажется, после Великой Отечественной войны надо было больше работать с «ССовцами», «бандеровцами». Их очень много осталось в живых. Они не «переобулись» в хорошее и светлое, просто затаились. А потом, когда появилась возможность, опять выросли. Почему нацизм опять процветает?

Свастика, «зигуют» дети! Ребят, в Германии до недавнего времени за такое можно было присесть. Не на годик и даже не на два! Но сейчас вижу по телевизору, что и у них там это процветает.

И у нас в стране они есть. Просто их очень-очень мало. Они не пытаются развить ячейку. С этими людьми надо работать. Самое главное — детей учить абсолютно правильно.

Я тебе могу сказать, что работала в правительстве Московской области. У нас там были высокопоставленные чиновники с Украины, из Мариуполя. Они ездили домой к родственникам и уже тогда рассказывали: «Вы не видите их учебников. Вы не представляете, что там написано». Это, извините меня, порядка 20 лет назад происходило. Наше упущение в какой-то степени тоже», – сказала Вяльбе. 

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62 комментария

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Timur Tushkanchik
Ответ La Crosse Bobcats
я думаю в любом нормальном государстве будут гнобить и подавлять любые попытки "заткнуться" (мб заикнуться?) о независимости отдельной ее части, вспомнить хотя бы события в Каталонии недавние. я еще раз спрошу, ты мне зачем все это пишешь? )) не поклонник теорий о укроботах, которые строчат посты на Спортсе за 15 гривен, но ты максимально на такого похож
Сколько сторонников независимости Каталонии было расстреляно? Сколько сидит в тюрьмах? Сопостовима ли в плане уровня репрессий политика Мадрида к сторонникам независимой Каталонии с политикой СССР к противникам советской власти? Пиши потому, что вы уже задолбали наяриваить на совок.
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Игорь Новиков
Ответ ASH11
При святом совочке была выстроена практически вся промышленность Украины до недавнего времени. Поэтому не только любить, но и кланяться должна была.
Для вас заводы важнее людей. Для всех адекватных - все наоброт.

Как будто без кровавого режима с упырями ничего бы непостроили со временем. Интересно, как у других стран получается без сорочка?
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Игорь Новиков
Совсем истории не знает. Взрослая женщина. Глава чего-то там. Задумалась бы хоть, с чего Польше Россию любить?
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Ярославец75
Ответ BananaMama
Допустим это даже правда. Раз украинцы такие плохие и "ни за что" вас ненавидят, зачем вы тогда тащите их в свой "русский мир"?
Никто их не тащит и не тащил. Заметь, до гос переворота, пока не началась вакханалия про москалей на ножи и гиляки никто их не трогал. Вполне мирно жили, ездили туда сюда, торговали. Но они сами не захотели мирно жить.
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karlsson27
Традиционный набор штампов с тв
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La Crosse Bobcats
Ответ Timur Tushkanchik
Школы это изобретение СССР? В других странах школ не строили? А почему украинцы должны уважать власть, которая их гнобили и подавляла любые попытки даже заткнуться о независимости? Это только в РФ куча мазохистов ,которая молится на власть, которая уничтожала русских и подавляла в них любые проявление индивидуализма и стремления к свободе.
я думаю в любом нормальном государстве будут гнобить и подавлять любые попытки "заткнуться" (мб заикнуться?) о независимости отдельной ее части, вспомнить хотя бы события в Каталонии недавние.
я еще раз спрошу, ты мне зачем все это пишешь? )) не поклонник теорий о укроботах, которые строчат посты на Спортсе за 15 гривен, но ты максимально на такого похож
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La Crosse Bobcats
Ответ "Kuzya"
А что, не будь совочка, этого всего не было бы? Типа вы гордитесь тем, что делают абсолютно все страны, даже самые отсталые? Будь на месте совка любое другое государство, всего этого тоже было бы.
уважаемый, вы точно внимательно прочитали исходную реплику и мой ответ на нее? ))
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BananaMama
Ответ Идеальный шторм
Перевоспитать. А то они очень мешают спокойно жить русским на украине
1. А кто вы такие и кто дал вам право кого-то "перевоспитывать"?
2. Если кому-то из русских кто-то мешает спокойно жить в Украине, никто ему не мешает переехать спокойно жить в России. Украина не совок, границы не закрыты
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Идеальный шторм
Ответ BananaMama
Допустим это даже правда. Раз украинцы такие плохие и "ни за что" вас ненавидят, зачем вы тогда тащите их в свой "русский мир"?
Перевоспитать. А то они очень мешают спокойно жить русским на украине
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"Kuzya"
Ответ La Crosse Bobcats
согласен, больницы, школы, университеты, заводы и фабрики спустились на земли ставшие в 1991 году государством Украина сами по себе, с неба)) такое бывает
А что, не будь совочка, этого всего не было бы? Типа вы гордитесь тем, что делают абсолютно все страны, даже самые отсталые? Будь на месте совка любое другое государство, всего этого тоже было бы.
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Timur Tushkanchik
Ответ La Crosse Bobcats
зачем ты мне все это пишешь? )) я заметил человеку выше, который говорит что "украинцам не за что любить СССР", что как минимум им достались в наследство от СССР - школы, больницы, заводы и т.п. это уже не говоря от том же пресловутом Крыме и других территориях которые при СССР прирезали административно к УССР. так что украинцам есть за что любить СССР, или хотя бы проявлять должную меру уважения. тут зачем то в тред ворвался ты, с каким то странными выводами, при том что ты ни меня, ни моих взглядов совсем не знаешь. вот я и спрашиваю - зачем ты все это пишешь? ))
Школы это изобретение СССР? В других странах школ не строили? А почему украинцы должны уважать власть, которая их гнобили и подавляла любые попытки даже заткнуться о независимости? Это только в РФ куча мазохистов ,которая молится на власть, которая уничтожала русских и подавляла в них любые проявление индивидуализма и стремления к свободе.
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mjordan
слыш, сеструха, удмурт тебе брат.
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Идеальный шторм
Ответ sergfa76
Донецк это Украина или Россия? (по международным законам, а не по понятийным)
Россия. Так решили люди, живущие там
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La Crosse Bobcats
Ответ Timur Tushkanchik
То есть заводы, больницы и другие объекты, строили только в Советском Союзе? В других странах, где не было советской власти, ничего подобного никогда не строили и люди там живут до сих пор в каменном веке? Как же вы задолбали со своим фетишем на совок.
зачем ты мне все это пишешь? ))
я заметил человеку выше, который говорит что "украинцам не за что любить СССР", что как минимум им достались в наследство от СССР - школы, больницы, заводы и т.п. это уже не говоря от том же пресловутом Крыме и других территориях которые при СССР прирезали административно к УССР. так что украинцам есть за что любить СССР, или хотя бы проявлять должную меру уважения.
тут зачем то в тред ворвался ты, с каким то странными выводами, при том что ты ни меня, ни моих взглядов совсем не знаешь. вот я и спрашиваю - зачем ты все это пишешь? ))
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Пылесос
Да никогда уже не станете.
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Йожик Женя
Ответ Ярославец75
Западенцы никогда не были нам братьями. Мой тесть военный, отдавший 25 лет Родине. По гарнизонам послужил достаточно, от Барнаула до ГДР. Предпоследнее место службы и должность-Командир части в Германии, выводил свою часть в 1992м.Так вот, что он, что теща отзываются о западных украинцах крайне негативно. Жена даже успела поучится у учительницы с западной Украины. Много интересного про них наслышан. Она даже в школе разделяла своих западников от русских и восточных украинцев. Для нее вторые были люди низжего сорта.
интересно, а почему?)
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Timur Tushkanchik
Ответ La Crosse Bobcats
я думаю строили не украинцы, строили граждане советского союза, съезжавшиеся на всесоюзные стройки со всей страны и на ресурсы, которые так же собирали со всей страны. а в заслугу советской партийной номенкратуре это ставится видимо потому, что именно под ее руководством на территории СССР в т.ч. и УССР и строили школы, заводы и больницы. вроде как это все очевидно.
То есть заводы, больницы и другие объекты, строили только в Советском Союзе? В других странах, где не было советской власти, ничего подобного никогда не строили и люди там живут до сих пор в каменном веке? Как же вы задолбали со своим фетишем на совок.
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Павел Мельников
Ответ BananaMama
Допустим это даже правда. Раз украинцы такие плохие и "ни за что" вас ненавидят, зачем вы тогда тащите их в свой "русский мир"?
Потому что они плохие, а в русском мире хорошо все, вот почему. Неужели кто-то еще не понял...
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La Crosse Bobcats
Ответ Timur Tushkanchik
Всё вышеперечисленное вами строили советские партийные шишки своими руками, приехавшие из Москвы? Или это строили сами украинцы? Тогда какого фига всё, что было построено при советской власти ставится в заслугу исключительно советской партийной номенклатуре?
я думаю строили не украинцы, строили граждане советского союза, съезжавшиеся на всесоюзные стройки со всей страны и на ресурсы, которые так же собирали со всей страны.

а в заслугу советской партийной номенкратуре это ставится видимо потому, что именно под ее руководством на территории СССР в т.ч. и УССР и строили школы, заводы и больницы. вроде как это все очевидно.
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Павел Мельников
Сколько можно цитировать эту мудрейшую?
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Timur Tushkanchik
Ответ La Crosse Bobcats
согласен, больницы, школы, университеты, заводы и фабрики спустились на земли ставшие в 1991 году государством Украина сами по себе, с неба)) такое бывает
Всё вышеперечисленное вами строили советские партийные шишки своими руками, приехавшие из Москвы? Или это строили сами украинцы? Тогда какого фига всё, что было построено при советской власти ставится в заслугу исключительно советской партийной номенклатуре?
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A. V.
Ответ Buharoid
У Украины не было ни одного повода любить святой совочек. Вот ни одного. А после нынешних событий о каком братстве вообще может идти речь?))
Украина создана этим совочком, не украинцы а само образование в нынешних территориях, просто факт
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BananaMama
Ответ Ярославец75
Западенцы никогда не были нам братьями. Мой тесть военный, отдавший 25 лет Родине. По гарнизонам послужил достаточно, от Барнаула до ГДР. Предпоследнее место службы и должность-Командир части в Германии, выводил свою часть в 1992м.Так вот, что он, что теща отзываются о западных украинцах крайне негативно. Жена даже успела поучится у учительницы с западной Украины. Много интересного про них наслышан. Она даже в школе разделяла своих западников от русских и восточных украинцев. Для нее вторые были люди низжего сорта.
Допустим это даже правда. Раз украинцы такие плохие и "ни за что" вас ненавидят, зачем вы тогда тащите их в свой "русский мир"?
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Сергей Котов
Ответ Ярославец75
Кто ты, а кто Вяльбе? Ноунейм и великая спортсменка, которая добывала славу отечественному спорту.
есть огромное количество примеров, когда великий спортсмен ничего не прелствляет из себя как человек. как человек она говно, как спортсмен-великая.
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BananaMama
Ответ Идеальный шторм
А когда украина начала бомбить Донецк? Им можно?
За восстановление своей территориальной целостности ещё никого не банили. Россию за Чечню в том числе
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