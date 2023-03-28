Вяльбе о США: «Когда есть огромное количество оружия, которое лежит уже 60-70 лет, куда бы от него избавиться? Супер, свалим все туда – сегодня это Украина»

высказалась о международной политике США.

«Не знаю, почему все так боятся Америку и зависят от нее. Миром правит только США, чего уж скрывать. Европа сейчас должна сильно задуматься: «Ребята, что мы вообще сделали?» Большие концерны свалили в Америку. Покупали газ российский за 33 копейки, теперь берут за 76 дорогой американский. Кого они обидели или нагнули, что должны были сделать? Может быть, что-то я могу понять. Когда есть огромное количество оружия, которое лежит уже 60-70 лет. Оно все ржавое и гнилое, куда бы от него избавиться? Супер, свалим все туда. Сегодня это Украина.

Зависят от США, потому что все расплачиваются этим долларом. Рухнул банк американский, а страховая компания из Швеции, государственная, держала там все активы. Все.

Европейские политики сегодняшние на 90% были выбраны из когорты людей, на которых есть какой-то жуткий компромат. Других объяснений нет. Как ты готов вообще продавать народ, делать так плохо ему. Главное, чтобы Соединенные штаты Америки остались довольны! У них сейчас вся политика европейская такая.

Как сейчас переобулась Джорджа Мелони, которая до выборов кричала, что против этих гендеров, что никакое оружие не собирается поставлять. Ее выбрали и все. Человек развернулся на 180 градусов. Не знаю.

Конечно, ничего не имею против гинеколога Урсулы фон дер Ляйен. Может быть, она была отличным врачом, но как руководитель европейской тусовки справляется не очень», – сказала Вяльбе.