Вяльбе о США: «Когда есть огромное количество оружия, которое лежит уже 60-70 лет, куда бы от него избавиться? Супер, свалим все туда – сегодня это Украина»

Теги Елена Вяльбе Политика Р-Спорт Лыжи

Елена Вяльбе высказалась о международной политике США. 

«Не знаю, почему все так боятся Америку и зависят от нее. Миром правит только США, чего уж скрывать. Европа сейчас должна сильно задуматься: «Ребята, что мы вообще сделали?» Большие концерны свалили в Америку. Покупали газ российский за 33 копейки, теперь берут за 76 дорогой американский. Кого они обидели или нагнули, что должны были сделать?   Может быть, что-то я могу понять. Когда есть огромное количество оружия, которое лежит уже 60-70 лет. Оно все ржавое и гнилое, куда бы от него избавиться? Супер, свалим все туда. Сегодня это Украина.

Зависят от США, потому что все расплачиваются этим долларом. Рухнул банк американский, а страховая компания из Швеции, государственная, держала там все активы. Все.

Европейские политики сегодняшние на 90% были выбраны из когорты людей, на которых есть какой-то жуткий компромат. Других объяснений нет. Как ты готов вообще продавать народ, делать так плохо ему. Главное, чтобы Соединенные штаты Америки остались довольны! У них сейчас вся политика европейская такая.

Как сейчас переобулась Джорджа Мелони, которая до выборов кричала, что против этих гендеров, что никакое оружие не собирается поставлять. Ее выбрали и все. Человек развернулся на 180 градусов. Не знаю.

Конечно, ничего не имею против гинеколога Урсулы фон дер Ляйен. Может быть, она была отличным врачом, но как руководитель европейской тусовки справляется не очень», – сказала Вяльбе. 

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78 комментариев

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Ksenia RN
Ответ imaxim
В отличии от некоторых я стараюсь изучать две противоположных точки зрения
Так-то врать могут обе стороны, но отличие запада в том, что там врут всегда, и тогда необходимо включать логику, вот здесь-то и начинаются проблемы у некоторых (с)
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Эдуард Суровый
Ответ Волька-ибн-Алёша
т55 американские,оказывается?
ну вообще то словацкие
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Wasp 13
Ответ Mypta3uh23
Как это 60-70 лет оружие лежит? Они же бомбят всех каждый год и в 10 войнах участвовали
Так она про РФ в этом абзаце говорит.
На статью о дискриминации ВС РФ наговорила.)
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Vidic5
Ответ imaxim
Офиииигеть… уровень Вяльбе - 1,5 Терюшкова. Я никогда такой концентрированной методички не читал. Это жесть, если мне когда-то нужно будет привести пример эталонной жертвы пропаганды - то это Е.В.Вяльбе
А по мне 2,5 Кучеры...
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Стас Михайлов
Вот из-за ее нелепых высказываний наших лыжников могут не пустить до олимпиады даже пой нейтральном статусом, жаль Большунова, который может установить рекорд по количеству медалей на ои, коих у него уже 9
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Ноу Нейм
Продали газ дорого Европе, а теперь в 5 раз дешевле в Китай, т54-55 по ЖД везут в сторону фронта, чё все по плану? А этот план точно в интересах населения России?
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Vidic5
Мы послушали тетку на лавочке в городе Усть-Задрищенск... Расходимся...
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Эдуард Суровый
Ответ imaxim
Сейчас программа Время начинается, вам там все расскажут
типа кроме обо**анного юморка и минусов аргументов больше нет?
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Wasp 13
Ответ Buharoid
"Когда есть огромное количество оружия, которое лежит уже 60-70 лет. Оно все ржавое и гнилое, куда бы от него избавиться? Супер, свалим все туда. Сегодня это Украина." А не наговорила ли Вяльба тут на дискриминацию ВС РФ, хехе?
Очень даже может быть, кстати.))
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Mypta3uh23
Как это 60-70 лет оружие лежит? Они же бомбят всех каждый год и в 10 войнах участвовали
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Паломей Корзинкин
Это про Т-64?
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Юрий Антонович
Кое-что из рассуждений душевнобольных.
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Dinarxxx
неадекват
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Buharoid
"Когда есть огромное количество оружия, которое лежит уже 60-70 лет. Оно все ржавое и гнилое, куда бы от него избавиться? Супер, свалим все туда. Сегодня это Украина."

А не наговорила ли Вяльба тут на дискриминацию ВС РФ, хехе?
+2
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tyuiop tyuiop
Ответ Илья Савчук
Т-55 времён Хрущева,снятые с хранения, поддержите мое пиво
Сталина
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imaxim
Ответ Ksenia RN
А в Австралии откуда инфо черпают? Не отсюда случайно?https://i.postimg.cc/dQ8PQbsF/1.jpg
В отличии от некоторых я стараюсь изучать две противоположных точки зрения
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pyatachyok
Ответ Best Raul
Интересно, как она прокомментирует то, что в Америку едут люди со всего мира, играют в лотерею с грин-картами, чтобы попасть туда. А вот к нам, в лучшем случае с союзных республик едут и то далеко не со всех? Или люди идиоты и просто едут в тот ад земной не думая?)
Люди — они хорошие, потому едут они всегда туда, где плохо, чтобы помочь!
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Ksenia RN
Ответ imaxim
Сейчас программа Время начинается, вам там все расскажут
А в Австралии откуда инфо черпают? Не отсюда случайно?https://i.postimg.cc/dQ8PQbsF/1.jpg
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Владимир Ч
спеленайте ее уже! чем дальше, тем страшнее читать безумства из потоков ее сознания
+7
-1
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pyatachyok
Ответ mold-cel
вчера нарисовал натюрморт в стиле постимпрессионизм. Хотел бы выслушать мнение Елены Валерьевны, ищу грамотного эксперта, есть перспективы в живописи или нет
Про твои перспективы еще Никита Сергеевич все пояснил!!!
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Vylkos
Вот двоемыслие-то в голове у человека , Е.В.посмотрите на нашу страну -ничего не замечаете ?
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Alexander
Чего-то совсем вразнос. У нее аккаунт случайно не взломали? Или поняла, что она точно без международки и теперь всё пофиг?
+3
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Batt Monner
Ответ YOKODZUMA
Да давно бы у них там все рухнуло. На одном держатся - наши патриоты туда едут как только возможность появится. На них одних все и держится на западе.
В списке форбс топ 30 самых богатых европейцев - 10 человек россияне. Но это ведь миропорядок нечестный и запад крадет российские ресурсы
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pyatachyok
Ответ YOKODZUMA
Да давно бы у них там все рухнуло. На одном держатся - наши патриоты туда едут как только возможность появится. На них одних все и держится на западе.
Как русский патриот в США подтверждаю, все тут на нас держится!!!
+2
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Alexandr Tarakanoff
Лучше разворовать, распродать, а потом у КНДР покупать. Так?
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