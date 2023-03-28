Елена Вяльбе: «Буду рада, если у Наташи Шевченко все получится в биатлоне. Тем более такие примеры есть – великая Медведцева»

высказалась о победе экс-лыжницы на ЧР по биатлону.

«Да, (глава биатлонистов России) (Майгуров) позвонил сегодня (27 марта – Sports.ru) днем и поздравил меня с победой Наташи Шевченко. Здорово, что есть такая коллаборация между лыжниками и биатлонистами.

Буду рада, если у Наташи все получится в биатлоне. Тем более такие примеры есть – великая . Мы в лыжных гонках вместе тренировалась, но потом она перешла в биатлон и стала великой, а в лыжных гонках вряд ли бы смогла себя так проявить. Дай бог, это прекрасно», – сказала глава ФЛГР.