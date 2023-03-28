Елена Вяльбе: «Буду рада, если у Наташи Шевченко все получится в биатлоне. Тем более такие примеры есть – великая Медведцева»

Теги Ольга Медведцева сборная России жен лыжные гонки чемпионат России Союз биатлонистов России ФЛГР Виктор Майгуров Елена Вяльбе Наталия Шевченко (Мекрюкова) Лыжи

Елена Вяльбе высказалась о победе экс-лыжницы Наталии Шевченко на ЧР по биатлону.

«Да, (глава Союза биатлонистов России) Виктор (Майгуров) позвонил сегодня (27 марта – Sports.ru) днем и поздравил меня с победой Наташи Шевченко. Здорово, что есть такая коллаборация между лыжниками и биатлонистами.

Буду рада, если у Наташи все получится в биатлоне. Тем более такие примеры есть – великая Ольга Медведцева. Мы в лыжных гонках вместе тренировалась, но потом она перешла в биатлон и стала великой, а в лыжных гонках вряд ли бы смогла себя так проявить. Дай бог, это прекрасно», – сказала глава ФЛГР.

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9 комментариев

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Погладь быка
Главное, чтобы в невеликую зайцеву не превратилась.
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petr
Ответ imaxim
Мне интересно, почему Вяльбе не общается с Егоровой, а с остальными фигурантками допинговых скандалов в своё время (Лазутина, Данилова, теперь как выяснилось и Пылева), у неё все хорошо?) Уж явно не в допинге значит дело, а простая ревность к результатам
Ибо именно она первая облила помоями Егорову и причем в НОРВЕГИИ и при короле Норвегии -лила крокодильи слезы и просила прощения -типа Егорова изгой и к сборной и ее тренерам отношения не имеет -Егорова позже ответила -кратко и емко --КРЫСА!!!
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Ярик01
Нельзя называть великими спортсменов, пойманных на намеренном допинге, да ещё и получивших год тюрьмы за это.
Можно лишь, например, когда у Диего обнаружено 5 видов наркотических препаратов , совсем не для улучшения результата
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Gondeira
Ответ imaxim
Пылева двухкратная ЧМ среди юниоров по лыжам, входила в состав сборной России
ну так то большинство начинали как лыжники. мало кто приходил сразу в биатлонную секцию.
врят ли можно юниорский переход(так же как и с Шевченко) сравнивать с переходом состоявшейся лыжницы, как Анфиса
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imaxim
Ответ Gondeira
Медведцева была успешной лыжницей? Может Анфиса Резцова?
Пылева двухкратная ЧМ среди юниоров по лыжам, входила в состав сборной России
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imaxim
Ответ Юрий Костыгин
Как тролльнуть Анфису)
Анфиса все же лыжница больше, чем биатлонистка. На стойке у неё процент попадания никогда не был сильно выше 60%. В нынешнем биатлоне это недопустимо
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Gondeira
Медведцева была успешной лыжницей? Может Анфиса Резцова?
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Юрий Костыгин
Как тролльнуть Анфису)
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imaxim
Мне интересно, почему Вяльбе не общается с Егоровой, а с остальными фигурантками допинговых скандалов в своё время (Лазутина, Данилова, теперь как выяснилось и Пылева), у неё все хорошо?) Уж явно не в допинге значит дело, а простая ревность к результатам
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