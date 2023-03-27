Наталия Шевченко: «Возможно, моя победа поспособствует привлечению внимания лыжников, которые хотят перейти в биатлон, но боятся»

считает, что после ее победы на ЧР больше лыжников могут перейти в биатлон.

Сегодня спортсменка выиграла спринт на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. Она перешла из лыжных гонок в биатлон год назад.

«Самые крутые эмоции на самом деле, очень-очень рада. Два-три дня вообще жила с мыслью, что как было бы круто стать чемпионом России в свой первый год, тем более в личной гонке. Не могла представить таких результатов, думала, что первый год буду втягиваться, учиться стрелять, думала, что у меня пойдет тяжело, но все пошло очень хорошо, быстро.

На самом деле я в этом году уже выполнила мастера спорта, но пока не оформлены документы. В следующем году, думаю, буду мастером.

Возможно, моя победа поспособствует привлечению внимания лыжников, которые, может быть, хотят перейти в биатлон, но боятся. Кому передам эстафету? Не знаю, ха-ха. Да много людей, которые реально боятся попробовать что-то новое, тоже боятся переходить. Я боялась, но родные и Михаил Викторович [ ] уверили меня, что все будет хорошо.

Я уже окунулась полностью в биатлон. Попробовать другие виды спорта, прыжки с трамплина? Нет, спасибо, меня это не интересует сейчас», – сказала Шевченко.