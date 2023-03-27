Майгуров о победе Наталии Шевченко: «Вяльбе мне звонила из Тюмени и поздравляла с серебром, а сейчас я позвоню ей и поздравлю с золотом»

прокомментировал победу экс-лыжницы на ЧР по биатлону.

Сегодня Шевченко выиграла спринт на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

«Не удивлен победе Шевченко, потому что в течение сезона она демонстрировала хорошую стрельбу и хорошую скорость, все время была где-то рядом. Она сделала то, что ее научили тренеры за летнюю и зимнюю подготовку, набралась опыта, поэтому я рад за нее.

У нас хорошая коллаборация с лыжниками. Елена Валерьевна мне звонила из Тюмени и поздравляла с серебром ( в командном спринте – Sports.ru), а сейчас я позвоню ей и поздравлю с золотом на чемпионате России.

У лыжников растет хорошая молодежь, есть сильная конкуренция, поэтому я благодарен ей за то, что дала возможность Наталии реализовать себя в биатлоне.

Я не сторонник ранних результатов и форсирования молодежи, но я уверен, что лучшие юниоры на следующий сезон будут у нас во взрослых командах. Может быть, те, кто готов сегодня показывать результат, будет пробовать себя во взрослом биатлоне пораньше.

29 марта пройдет тренерский совет, где мы заслушаем отчеты по итогам сезона. Уверен, что он получится конструктивным.

Мы рассматриваем возможность завершить сезон на Камчатке этапом Кубка России или Кубка Содружества, если правительство края нас поддержит», – сказал глава .