Майгуров о победе Наталии Шевченко: «Вяльбе мне звонила из Тюмени и поздравляла с серебром, а сейчас я позвоню ей и поздравлю с золотом»

Теги сборная России жен лыжные гонки чемпионат России Союз биатлонистов России чемпионат России Виктор Майгуров Елена Вяльбе Екатерина Носкова (Мошкова) Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Виктор Майгуров прокомментировал победу экс-лыжницы Наталии Шевченко на ЧР по биатлону.

Сегодня Шевченко выиграла спринт на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

«Не удивлен победе Шевченко, потому что в течение сезона она демонстрировала хорошую стрельбу и хорошую скорость, все время была где-то рядом. Она сделала то, что ее научили тренеры за летнюю и зимнюю подготовку, набралась опыта, поэтому я рад за нее.

У нас хорошая коллаборация с лыжниками. Елена Валерьевна Вяльбе мне звонила из Тюмени и поздравляла с серебром (Екатерины Носковой в командном спринте – Sports.ru), а сейчас я позвоню ей и поздравлю с золотом на чемпионате России.

У лыжников растет хорошая молодежь, есть сильная конкуренция, поэтому я благодарен ей за то, что дала возможность Наталии реализовать себя в биатлоне.

Я не сторонник ранних результатов и форсирования молодежи, но я уверен, что лучшие юниоры на следующий сезон будут у нас во взрослых командах. Может быть, те, кто готов сегодня показывать результат, будет пробовать себя во взрослом биатлоне пораньше.

29 марта пройдет тренерский совет, где мы заслушаем отчеты по итогам сезона. Уверен, что он получится конструктивным.

Мы рассматриваем возможность завершить сезон на Камчатке этапом Кубка России или Кубка Содружества, если правительство края нас поддержит», – сказал глава СБР.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sav187
Приятно видеть, как по-человечески и по-доброму контактируют два бывших спортсмена. На фоне всяких губерниевых начинаешь забывать, каким должно быть общение.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Победа Натальи очевиден, она хорошая лыжница,а стрельба без промахов позволила выиграть! В гонке преследования у неё 30сек. гандикап 👏
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лизавета Анна -Мария
Сейчас придёт Губерниев и разрулит всё в пользу биатлона 😁
А за Наталью я очень рада: скорость - сумасшедшая, так ещё и стреляет совсем неплохо для лыжницы...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий