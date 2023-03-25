Елена Вяльбе: «Огорчило, что Непряева так и не смогла оклематься после болезни. Надеюсь, за недельку сможет справиться с этим недугом»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Елена Вяльбе Кубок России Наталья Непряева Лыжи

Елена Вяльбе рассказала, что ее огорчила болезнь Натальи Непряевой.

Непряева досрочно завершила чемпионат России в Тюмени. Она одержала победы в классическом спринте и скиатлоне, а затем пропустила коньковую «разделку» и командный спринт.

– В целом как оцените женскую часть чемпионата России?

– Меня больше всего огорчило, что Наталья Непряева так и не смогла оклематься после болезни. Надеюсь, что она за недельку сможет справиться с этим недугом и подготовиться к финалу Кубка России, который будет не менее интересен.

А так понравилось, что молодые девчонки начали серьезно кусать лидеров наших. В целом каждая гонка чемпионата России была красивой. Не было такого, что ушел кто‑то вперед и все ясно. И эстафеты были интересные, мне понравилось, – сказала Вяльбе. 

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