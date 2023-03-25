Елена Вяльбе: «Огорчило, что Непряева так и не смогла оклематься после болезни. Надеюсь, за недельку сможет справиться с этим недугом»

рассказала, что ее огорчила болезнь .

Непряева досрочно завершила чемпионат России в Тюмени. Она одержала победы в классическом спринте и скиатлоне, а затем пропустила коньковую «разделку» и командный спринт.

– В целом как оцените женскую часть чемпионата России?

– Меня больше всего огорчило, что Наталья Непряева так и не смогла оклематься после болезни. Надеюсь, что она за недельку сможет справиться с этим недугом и подготовиться к финалу Кубка России, который будет не менее интересен.

А так понравилось, что молодые девчонки начали серьезно кусать лидеров наших. В целом каждая гонка чемпионата России была красивой. Не было такого, что ушел кто‑то вперед и все ясно. И эстафеты были интересные, мне понравилось, – сказала Вяльбе.