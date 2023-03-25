Александр Большунов: «С рождением Евы в моей жизни все поменялось. Прихожу домой и ловлю себя на том, что мне неинтересно, что происходило на лыжне»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов рассказал, как изменилось его отношение к спорту с рождением дочери.

– Незадолго до встречи с вами я беседовала с артистом балета Сергеем Полуниным, и он сказал, что жизнь танцора – это клетка, с одной стороны которой балетный станок, с другой – сцена. Спорт, если разобраться, такая же клетка. С возрастом это ощущение меняется?

– Конечно. С рождением Евы в моей жизни вообще все поменялось. Образно говоря, клетка открылась. Прихожу домой после соревнований и ловлю себя на том, что мне вообще уже неинтересно, что там происходило на лыжне, независимо от того, выиграл я или проиграл. Я уже в другой жизни, в другом мире, где все так интересно... Совершенно иные эмоции.

– С появлением Евы профессиональная жизнь стала проще или сложнее?

– Она стала другой. Иначе распределяешь время, иначе строишь тренировки, особенно когда только входишь в сезон. До появления ребенка можно было позволить себе подольше полежать, вернувшись с тренировки, отдохнуть. Сейчас так не получается. Иногда нужно помочь Ане что-то сделать по дому, покормить Еву кашей, сделать что-то еще.

– Дети – это ведь еще очень мощный отвлекающий фактор. Тот же Уле Эйнар Бьорндален, возможно, не попал на Олимпиаду в Пхенчхане из-за того, что с появлением дочери его привычный режим перевернулся с ног на голову. Допускаете, что в какой-то момент будете вынуждены отказаться от идеи постоянно возить семью с собой?

– Когда дело дойдет до действительно важных стартов, тогда я и начну об этом думать. Сейчас-то какой смысл? Понятно, что на международном уровне многое становится сложнее даже в плане чисто организационных вопросов. Но сейчас мы выступаем в России и, считаю, надо пользоваться возможностью быть вместе, – сказал трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Скворцов
Отец для девочки это первый и долгое время единственный мужчина в жизни. Он самый лучший и сильный. Он любит без всяких условий.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasamotu
Что-то Саня совсем раскис возле семейного очага
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
papadok
С УЭБом сравнивать не надо, тому к Пхенчану примерно 44 должно было стукнуть. А здесь все просто. Деньги кончатся (они всегда, зараза, кончаются), и сразу опять станет интересно - а что там на лыжне происходит?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MihuS
Ну так семья на первом месте, эт понятно.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий