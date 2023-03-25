Александр Большунов: «С рождением Евы в моей жизни все поменялось. Прихожу домой и ловлю себя на том, что мне неинтересно, что происходило на лыжне»

рассказал, как изменилось его отношение к спорту с рождением дочери.

– Незадолго до встречи с вами я беседовала с артистом балета Сергеем Полуниным, и он сказал, что жизнь танцора – это клетка, с одной стороны которой балетный станок, с другой – сцена. Спорт, если разобраться, такая же клетка. С возрастом это ощущение меняется?

– Конечно. С рождением Евы в моей жизни вообще все поменялось. Образно говоря, клетка открылась. Прихожу домой после соревнований и ловлю себя на том, что мне вообще уже неинтересно, что там происходило на лыжне, независимо от того, выиграл я или проиграл. Я уже в другой жизни, в другом мире, где все так интересно... Совершенно иные эмоции.

– С появлением Евы профессиональная жизнь стала проще или сложнее?

– Она стала другой. Иначе распределяешь время, иначе строишь тренировки, особенно когда только входишь в сезон. До появления ребенка можно было позволить себе подольше полежать, вернувшись с тренировки, отдохнуть. Сейчас так не получается. Иногда нужно помочь Ане что-то сделать по дому, покормить Еву кашей, сделать что-то еще.

– Дети – это ведь еще очень мощный отвлекающий фактор. Тот же Уле Эйнар Бьорндален, возможно, не попал на Олимпиаду в Пхенчхане из-за того, что с появлением дочери его привычный режим перевернулся с ног на голову. Допускаете, что в какой-то момент будете вынуждены отказаться от идеи постоянно возить семью с собой?

– Когда дело дойдет до действительно важных стартов, тогда я и начну об этом думать. Сейчас-то какой смысл? Понятно, что на международном уровне многое становится сложнее даже в плане чисто организационных вопросов. Но сейчас мы выступаем в России и, считаю, надо пользоваться возможностью быть вместе, – сказал трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам.