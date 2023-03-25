Александр Большунов: «На пиковое, идеальное состояние я так и не вышел. Ни на чемпионате России, ни на «Чемпионских высотах»

рассказал, что в этом сезоне так и не вышел на пиковое состояние.

– Когда к концу сезона набирается столь великолепная форма, не бывает сожаления, что соревновательный год подходит к концу?

– В предыдущие сезоны так всегда и было, сейчас нет. Да и не скажу, что нынешняя форма у меня прямо классная. На пиковое, идеальное состояние я так и не вышел. Ни на чемпионате России в Тюмени, ни на «Чемпионских высотах» в Малиновке.

– Это связано с недостатком привычной конкуренции?

– Конкуренция у нас есть, причем достаточно сильная. Не хватает по-настоящему значимых стартов. Таких, где нужно быть идеально готовым. Ну и форма лучше набирается через такие старты. Другой вопрос, что все это требует несколько иного настроя, иначе выстроенного тренировочного процесса. Я бы даже сказал, своего собственного отношения к этому процессу.

– Более мощной мотивации?

– Не в этом дело. Скорее, я понимаю, что нет большого смысла стремиться к идеальной форме. Мы закончили олимпийский цикл, начали новый, и, если говорить о результатах, которые мы намереваемся показать через три года, сейчас даже правильно находиться в среднем сегменте, иметь некий внутренний резерв, который позволял бы через три года вывести организм на новый уровень нагрузок и, соответственно, результатов. Постоянно находиться наверху все-таки очень сложно, – сказал трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам.