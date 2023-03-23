Алина Пеклецова: «Нынешнему руководству Вологды нет никакого дела до лыжных гонок. Лыжникам негде тренироваться, даже спортивную школу хотят закрыть»

Алина Пеклецова рассказала об отсутствии мест для тренировок лыжников в Вологде.

«Сколько я себя помню, мы, лыжники, всегда тренировались на стадионе «Локомотив», откуда трасса уходила в поле. Через поле теперь протянули дорогу, отрезав лыжников от длинных петель.

Сначала оставили нам кусочек в 2 км, а теперь дети тренируются на клочке снега, где 1,5 км трассы с массой поворотов. А ведь были петли и по 8, и по 10 км. Почему это случилось?

Территорию отдали под застройку. И теперь, поскольку лыжникам негде тренироваться, даже спортивную школу по зимним видам спорта хотят закрыть.

Администрация города говорила о том, что через новую дорогу будет построен мост или под ней тоннель прокопают, чтобы лыжники могли тренироваться на нормальной трассе, но...

Раньше у лыжников был еще в распоряжении спортивно-оздоровительный комплекс «Изумруд», находящийся в 30 км от Вологды. Но теперь он передан в юрисдикцию области и отдан под военно-патриотический центр.

Лыжников больше не пускают на лучшую в области гомологированную трассу с великолепным рельефом. Там и зимний сбор можно провести, а про лето я вообще не говорю – на «Изумруде» для нас была построена роллерная трасса с двумя хорошими подъемами и отличным асфальтом, имитационные круги замечательные. Теперь ничего этого у нас нет.

Нынешнему руководству города нет никакого дела до лыжных гонок, хотя в других районах Вологодской области ситуация другая. Сейчас вся надежда на нового президента федерации лыжных гонок области Евгения Шулепова», – сказала Пеклецова.