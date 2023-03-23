Алина Пеклецова: «Нынешнему руководству Вологды нет никакого дела до лыжных гонок. Лыжникам негде тренироваться, даже спортивную школу хотят закрыть»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Алина Пеклецова Лыжи

Алина Пеклецова рассказала об отсутствии мест для тренировок лыжников в Вологде.

«Сколько я себя помню, мы, лыжники, всегда тренировались на стадионе «Локомотив», откуда трасса уходила в поле. Через поле теперь протянули дорогу, отрезав лыжников от длинных петель.

Сначала оставили нам кусочек в 2 км, а теперь дети тренируются на клочке снега, где 1,5 км трассы с массой поворотов. А ведь были петли и по 8, и по 10 км. Почему это случилось?

Территорию отдали под застройку. И теперь, поскольку лыжникам негде тренироваться, даже спортивную школу по зимним видам спорта хотят закрыть.

Администрация города говорила о том, что через новую дорогу будет построен мост или под ней тоннель прокопают, чтобы лыжники могли тренироваться на нормальной трассе, но...

Раньше у лыжников был еще в распоряжении спортивно-оздоровительный комплекс «Изумруд», находящийся в 30 км от Вологды. Но теперь он передан в юрисдикцию области и отдан под военно-патриотический центр.

Лыжников больше не пускают на лучшую в области гомологированную трассу с великолепным рельефом. Там и зимний сбор можно провести, а про лето я вообще не говорю – на «Изумруде» для нас была построена роллерная трасса с двумя хорошими подъемами и отличным асфальтом, имитационные круги замечательные. Теперь ничего этого у нас нет.

Нынешнему руководству города нет никакого дела до лыжных гонок, хотя в других районах Вологодской области ситуация другая. Сейчас вся надежда на нового президента федерации лыжных гонок области Евгения Шулепова», – сказала Пеклецова.

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5 комментариев

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Матвей Суицидин
как-то очень складно написано для 17-летней девочки
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закрыт по беспределу
Ответ Evgeniy Kropachev
5 часов назад отреагировал в телеге и теперь кичится этим, мол, единственный в стране освещает проблемы регионального спорта 🤦🏻‍♂️
Завтра ещë и в прямом эфире об этом скажет.
Да и послезавтра тоже, полагаю.
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Evgeniy Kropachev
Ответ закрыт по беспределу
Губер, твой выход.
5 часов назад отреагировал в телеге и теперь кичится этим, мол, единственный в стране освещает проблемы регионального спорта 🤦🏻‍♂️
+1
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+1
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ivan 07
Вот так. Патриотическое воспитание это бла-бла? А почему не спортсмены лыжники в мировой элите представляющей честь страны.
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закрыт по беспределу
Губер, твой выход.
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