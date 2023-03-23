Наталья Непряева досрочно завершила чемпионат России по лыжным гонкам из‑за болезни

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева досрочно завершила чемпионат России в Тюмени из‑за болезни.

Соревнования проходят с 18 по 26 марта. Непряева одержала победы в классическом спринте и скиатлоне, а затем пропустила коньковую «разделку» и командный спринт.

«На этом чемпионате России Наташу мы уже не увидим. Она не будет соревноваться здесь из‑за болезни», - сообщил тренер сборной России Юрий Бородавко.