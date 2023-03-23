Наталья Непряева досрочно завершила чемпионат России по лыжным гонкам из‑за болезни

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Юрий Бородавко Наталья Непряева Лыжи

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева досрочно завершила чемпионат России в Тюмени из‑за болезни.

Соревнования проходят с 18 по 26 марта. Непряева одержала победы в классическом спринте и скиатлоне, а затем пропустила коньковую «разделку» и командный спринт.

«На этом чемпионате России Наташу мы уже не увидим. Она не будет соревноваться здесь из‑за болезни», - сообщил тренер сборной России Юрий Бородавко.

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3 комментария

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закрыт по беспределу
Кулешовой надо брать быка за рога.
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Сергей Риде
Выздоравливай, Наташа. Многим болельщикам, тебя очень не хватает на ЧР.
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Ну.. хорошо, хоть пару гонок успела пробежать.
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