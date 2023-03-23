Норвежский эксперт Шинстад о том, что Карлссон и Андерссон пропускают этапы Кубка мира: «Они плюют на спорт»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии жен сборная Швеции жен Эбба Андерссон Тириль Венг Фрида Карлссон Петтер Шинстад Лыжи

Норвежский эксперт заявил, что шведские лыжницы Карлссон и Андерссон «плюют на спорт».

Эксперт TV2 Петтер Шинстад отреагировал на слова финского журналиста Сантту Сильвеннойнена, написавшего, что лидирующая в Кубке мира норвежка Тириль Венг не входит даже в топ-5 лучших лыжниц мира.

«Я не думаю, что эта критика уместна. Смысл Кубка мира не в том, чтобы выявить лучшего лыжника. Суть в том, чтобы определить, кто наберет наибольшее количество очков с начала сезона до его конца. Это необязательно лучший лыжник», – сказал Шинстад.

Эксперт считает, что критики заслуживают Фрида Карлссон и Эбба Андерссон. Шведки не выступали на Кубке мира после чемпионата мира в Планице.

«Они плюют на спорт», – отметил норвежец.

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3 комментария

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ivan 07
Блеск. Финн гнобит норвежку. Норвежец перекидывает вину на шведок. Эксперт из Швеции , ваш выход.
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PolarBear
Помнится, есть такие этапы Кубка Мира, когда параллельно идет чемпионат Норвегии , естественно, норвежцы у себя выступают в это время. Значит они тоже плюют на спорт
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Евгений - 79
Даже в Норвегии есть свой Щеглот
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