Норвежский эксперт Шинстад о том, что Карлссон и Андерссон пропускают этапы Кубка мира: «Они плюют на спорт»
Норвежский эксперт заявил, что шведские лыжницы Карлссон и Андерссон «плюют на спорт».
Эксперт TV2 Петтер Шинстад отреагировал на слова финского журналиста Сантту Сильвеннойнена, написавшего, что лидирующая в Кубке мира норвежка Тириль Венг не входит даже в топ-5 лучших лыжниц мира.
«Я не думаю, что эта критика уместна. Смысл Кубка мира не в том, чтобы выявить лучшего лыжника. Суть в том, чтобы определить, кто наберет наибольшее количество очков с начала сезона до его конца. Это необязательно лучший лыжник», – сказал Шинстад.
Эксперт считает, что критики заслуживают Фрида Карлссон и Эбба Андерссон. Шведки не выступали на Кубке мира после чемпионата мира в Планице.
«Они плюют на спорт», – отметил норвежец.
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