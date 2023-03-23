Норвежский эксперт Шинстад о том, что Карлссон и Андерссон пропускают этапы Кубка мира: «Они плюют на спорт»

Норвежский эксперт заявил, что шведские лыжницы Карлссон и Андерссон «плюют на спорт».

Эксперт TV2 Петтер Шинстад отреагировал на слова финского журналиста Сантту Сильвеннойнена, написавшего, что лидирующая в Кубке мира норвежка не входит даже в топ-5 лучших лыжниц мира.

«Я не думаю, что эта критика уместна. Смысл Кубка мира не в том, чтобы выявить лучшего лыжника. Суть в том, чтобы определить, кто наберет наибольшее количество очков с начала сезона до его конца. Это необязательно лучший лыжник», – сказал Шинстад.

Эксперт считает, что критики заслуживают и . Шведки не выступали на Кубке мира после чемпионата мира в Планице.

«Они плюют на спорт», – отметил норвежец.