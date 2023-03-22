Александр Большунов: «Очень рад, что Аня поддерживает и приезжает со мной и Евой на соревнования и сборы, это очень важно»

Лыжник Александр Большунов рассказал о своей дочери Еве.

– Создается ощущение, что присутствие на трибуне жены и дочки на чемпионате России вас просто окрыляет. Насколько это важно?

– Очень важно. Что в индивидуальной гонке, что в скиатлоне, когда финишировал, в голове была мысль: «Вот, Ева смотрит, надо бежать быстрее, надо стараться еще больше!»

Гонка вот прошла, я пришел в комнату, а там меня ждет маленькое чудо. Которое уже «Все, вот и я!», все эмоции, вся радость вот в этом. Старт прошел, я выиграл, но самое интересное будет, когда приду в номер.

– Насколько она быстро взрослеет?

– Ох! Я гонку пробегаю, прихожу, а она уже поменялась! В ней уже что-то новое появилось! Поэтому очень рад, что Аня поддерживает и приезжает со мной и на соревнования, на тренировочные сборы, это очень важно, кстати.

– В сборной у нас не заканчивается беби-бум. У вас не закрадываются уже мысли о втором ребенке?

– Здесь как Бог даст, что загадывать. Такое дело... Здесь как пойдет. Кто его знает.

– По телевизору уже узнает папу, как-то реагирует, может быть?

– По телевизору – не знаю. А так-то, конечно, знает меня, ха-ха. Каждый день стараюсь проводить с ней максимум времени, играемся. Конечно, она все прекрасно понимает уже, знает, что вот – ее родители, это 100%.

Вообще, она по-разному реагирует на людей. Если кто-то приходит незнакомый, то она очень осторожно относится. Сразу улыбаться не будет. Такой серьезный человечек, изучает, осматривает незнакомца, кто такой, зачем пришел, почему пришел? С какими мыслями он сюда пришел? А вот потом уже может как-то взаимодействовать.

– То есть вся в отца. Папа ведь, например, незнакомых журналистов долго к себе не подпускает!

– Да, все правильно!

– Характер ваш?

– Ну, не знаю. Что-то есть! – сказал трехкратный олимпийский чемпион.