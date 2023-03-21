«Матч ТВ» будет транслировать финальный этап Кубка России по лыжным гонкам

Теги телевидение лыжные гонки Кубок России Александр Тащин Матч ТВ Лыжи

«Матч ТВ» покажет финальный этап Кубка России по лыжным гонкам.

Соревнования пройдут с 7 по 9 апреля в Кировске Мурманской области.

«Очень рады, что вслед за турниром «Чемпионские высоты» в Малиновке и чемпионатом России по лыжным гонкам в Тюмени мы покажем финальный этап Кубка России.

Уверен, что качество производства наших трансляций удовлетворили самых взыскательных болельщиков и любителей лыжного спорта.

Зрителей ждут решающие забеги в финальном этапе Кубка России, наши студии и многочисленные интервью – завершение зимнего сезона будет на высшем уровне», – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

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