«Матч ТВ» будет транслировать финальный этап Кубка России по лыжным гонкам

« » покажет финальный этап Кубка России по лыжным гонкам.

Соревнования пройдут с 7 по 9 апреля в Кировске Мурманской области.

«Очень рады, что вслед за турниром «Чемпионские высоты» в Малиновке и чемпионатом России по лыжным гонкам в Тюмени мы покажем финальный этап Кубка России.

Уверен, что качество производства наших трансляций удовлетворили самых взыскательных болельщиков и любителей лыжного спорта.

Зрителей ждут решающие забеги в финальном этапе Кубка России, наши студии и многочисленные интервью – завершение зимнего сезона будет на высшем уровне», – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» .