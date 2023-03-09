«Матч ТВ» покажет шестые матчи серий первого раунда плей-офф КХЛ в формате переклички

«Матч ТВ» организует онлайн-перекличку во время матчей плей-офф КХЛ.

В субботу, 11 марта, с 18:45, сразу после футбольного матча «Спартак» – «Факел», зрители смогут увидеть не только концовку игры « » и « », но и главные события в матче «Динамо» Минск – СКА, а также игре « » – «Витязь» в случае продолжения серии.

На следующий день, 12 марта, в 14:15 начнется трансляция из Магнитогорска, где сыграют « » и « », а уже с 17:00 болельщики смогут следить за играми «Северсталь» – ЦСКА и «Динамо» Москва – «Торпедо».

При этом если «Авангард» и «Сибирь» продолжат серию, то эфир начнется на час раньше.

«Опыт футбольных live-перекличек хорошо зарекомендовал себя на наших каналах, поэтому мы приняли решение попробовать внедрить его и на решающих матчах Фонбет КХЛ.

Специфика плей-офф такова, что никто до последнего не знает, состоится очередной матч соперников или нет – все зависит от того, как пойдет серия.

На данный момент у нас запланированы переклички в субботу и воскресенье – надеемся, что хоккейные болельщики оценят это нововведение, как в свое время оценили футбольные.

Теперь ни одна заброшенная шайба не выпадет из поля внимания зрителей!» – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.