Вяльбе о спортсменах, меняющих гражданство: «Ты был полностью на государственном обеспечении, а сейчас, в такой момент, готов предать Родину?»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе считает, что спортсмен, желающий перейти в другую страну, предает Родину.

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине.

«Подождите, а этому человеку ничего, что страна его тут растила, кормила, родители воспитывали, кормили, поили?

Если человек находится в сборной команде, он даже думать не должен об этом, мне кажется.

Потому что неважно, на протяжении скольких лет ты в команде находишься – пять, четыре или три – ты был полностью на государственном обеспечении. А сейчас, в такой момент, ты готов предать Родину?

Я другого не вижу этому объяснения, для меня это – предательство Родины, вот и все. Я очень надеюсь, что у нас нет таких лыжников», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

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16 комментариев

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Стас Игоревич
Единственное объяснение такого монолога, что сейчас или так или на выход и ей никак бросать своих ребят и девчонок. А может я в ней просто круто ошибся.
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Сергей Корень
Ответ Сергей Котов
финансовая дремучесть- главная скрепа россиян. что значит "страна"????!!
Страна-это значит деньги налогоплательщиков, то есть людей проживающих на одной территории с этим спортсменом.
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Eldrik Slim
Ответ Renki
А это не проблема спортсмена, что у нас федерация на гособеспечении. Это проблема федерации. А уж где она там деньги берёт, спортсмена вообще волновать не должно. Пусть хоть целиком на средства олигарха Пупкина содержится.
С народа спортсменов не было б, откуда после 90-х у людей деньги.
Потому что частная контора требует вложений уже от спортсмена. Сначала уровень жизни надо поднять
Много теннисистов в России с народа? Или даже пробиться могут? И даже спонсоров не привлечешь везде
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Мистер Блин
знаем мы как страна растит спортсменов....при переходе из детского спорта во взрослый или многомиллионные откаты, или свободен мальчик или девочка. без больших денег места в старте не видать. вот такая у нас родина, и вот это вяльбе предлагает любить, паразитка. закусывать когда начнёт, а?
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RedBaronPA
А Родина точно первой не предала своих спортсменов?
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Сергей Котов
финансовая дремучесть- главная скрепа россиян. что значит "страна"????!!
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Eldrik Slim
Все же говорят, что спортсмены зажрались и сидят на гос.деньгах! На деньгах налогоплательщиков.
Тут Вяльбе просто подчеркнула логику действий:)
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vuarsap
Неправда ваша. Не полностью! Вы говорите только за себя, за свой вид спорта. В других ситуациях - совершенно иная картина. На обеспечении родителей, друзей, а очень часто - вообще, только за свой счёт. Не редко государство только мешало выступлениям на международной арене, приходилось действовать вопреки. (Говорю от себя - участник Кубков и Чемпионатов Мира.)
Именно государство, чей устрой хромает, что ведёт себя антинародно внутренне, антигуманно на внешнем фронте - вот действительный предатель Родины.
+7
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+6
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Renki
А это не проблема спортсмена, что у нас федерация на гособеспечении. Это проблема федерации. А уж где она там деньги берёт, спортсмена вообще волновать не должно. Пусть хоть целиком на средства олигарха Пупкина содержится.
+3
-1
+2
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Сергей Лебедев
Ответ Добрый_Ээх
Елена Валерьевна сурова, но справедлива
ни капельки не справедлива
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-2
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свободу попугаю
Как же уже от всего этого воротит
+2
0
+2
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Евгений Соболев
Бабушка Вяльбе!!.. В данный момент Родина (в лице правящей группировки) предала тебя и всех спортсменов страны сделав их изгоями и без будущего в спорте!!!
+14
-1
+13
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Van Basten
Ну по хорошему надо заключать контракты с указанием возврата всех затрат при переходе в другую сборную
0
-4
-4
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Сергей Лебедев
эх, Елена, уж давно как все сами себя растят и кормятся... только избранные кормятся за наш счёт.
+5
-1
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Добрый_Ээх
Елена Валерьевна сурова, но справедлива
+5
-9
-4
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Yall
вяльбе головного мозга
+7
-4
+3
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