Вяльбе о спортсменах, меняющих гражданство: «Ты был полностью на государственном обеспечении, а сейчас, в такой момент, готов предать Родину?»
Елена Вяльбе считает, что спортсмен, желающий перейти в другую страну, предает Родину.
Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине.
«Подождите, а этому человеку ничего, что страна его тут растила, кормила, родители воспитывали, кормили, поили?
Если человек находится в сборной команде, он даже думать не должен об этом, мне кажется.
Потому что неважно, на протяжении скольких лет ты в команде находишься – пять, четыре или три – ты был полностью на государственном обеспечении. А сейчас, в такой момент, ты готов предать Родину?
Я другого не вижу этому объяснения, для меня это – предательство Родины, вот и все. Я очень надеюсь, что у нас нет таких лыжников», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.
Потому что частная контора требует вложений уже от спортсмена. Сначала уровень жизни надо поднять
Много теннисистов в России с народа? Или даже пробиться могут? И даже спонсоров не привлечешь везде
Тут Вяльбе просто подчеркнула логику действий:)
Именно государство, чей устрой хромает, что ведёт себя антинародно внутренне, антигуманно на внешнем фронте - вот действительный предатель Родины.