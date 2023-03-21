Вяльбе о спортсменах, меняющих гражданство: «Ты был полностью на государственном обеспечении, а сейчас, в такой момент, готов предать Родину?»

считает, что спортсмен, желающий перейти в другую страну, предает Родину.

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине.

«Подождите, а этому человеку ничего, что страна его тут растила, кормила, родители воспитывали, кормили, поили?

Если человек находится в сборной команде, он даже думать не должен об этом, мне кажется.

Потому что неважно, на протяжении скольких лет ты в команде находишься – пять, четыре или три – ты был полностью на государственном обеспечении. А сейчас, в такой момент, ты готов предать Родину?

Я другого не вижу этому объяснения, для меня это – предательство Родины, вот и все. Я очень надеюсь, что у нас нет таких лыжников», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.