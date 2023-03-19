Елена Вяльбе: «Мы готовимся к Олимпиаде-2026 в Италии. Несмотря ни на какие преграды, мы должны думать об этой цели»

заявила, что цель российских лыжников – в Италии.

– Как оцените итоги сезона без международных стартов? Как спортсмены находят мотивацию?

– Я не очень люблю слово «мотивация» для спортсменов, потому что у спортсменов должна быть цель. Если у него есть цель, значит, есть мотивация. Наша цель – следующие Олимпийские игры в Италии. Мы к ним готовимся. Несмотря ни на какие преграды, мы должны думать об этой цели.

Думаю, кто наблюдает за лыжными гонками, видели, что у нас ни одного старта не прошло без интереса, без реальной борьбы. В целом, кто бы там что ни говорил, лучшие лыжники планеты находятся здесь, в Тюменской области, – сказала президент Федерации лыжных гонок России.