Елена Вяльбе: «Мы готовимся к Олимпиаде-2026 в Италии. Несмотря ни на какие преграды, мы должны думать об этой цели»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Олимпиада-2026 Лыжи

Елена Вяльбе заявила, что цель российских лыжников – Олимпиада-2026 в Италии.

– Как оцените итоги сезона без международных стартов? Как спортсмены находят мотивацию?

– Я не очень люблю слово «мотивация» для спортсменов, потому что у спортсменов должна быть цель. Если у него есть цель, значит, есть мотивация. Наша цель – следующие Олимпийские игры в Италии. Мы к ним готовимся. Несмотря ни на какие преграды, мы должны думать об этой цели.

Думаю, кто наблюдает за лыжными гонками, видели, что у нас ни одного старта не прошло без интереса, без реальной борьбы. В целом, кто бы там что ни говорил, лучшие лыжники планеты находятся здесь, в Тюменской области, – сказала президент Федерации лыжных гонок России.

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5 комментариев

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User Samsung
Ответ Огюст
В жизни думать над своей жизнью и поступками в ней , что и как будет далее -всегда полезно всем !
На ее любимого вождя уже ордер выписали , а она про Италию толкует
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Vasily Ivanov
Вот тут то я и вспомнил сказку великого русского классика ,Салтыкова -Щедрина , " Вяленая вобла " ....как он мог ,150 лет назад списать ее с Вяльбе ?
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Евгений Соболев
Теперь санкции точно не снимут пока на "Фюрера" наручники не наденут..
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Огюст
В жизни думать над своей жизнью и поступками в ней , что и как будет далее -всегда полезно всем !
+1
-1
0
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Жертва ОФП брата Касаткиной
Италия это какая-то деревня рядом с Малиновкой? Куда госпожа Вябле собралась?
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