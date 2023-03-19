Елена Вяльбе: «Устюгову будет как-то нелепо сейчас уходить. Но это будет его решение, я никогда никого не уговариваю»

считает, что Сергею Устюгову не нужно завершать спортивную карьеру.

– выиграл спринт и заговорил о завершении карьеры. Как вы это восприняли?

– Сергей уже говорил об этом в начале сезона. Я с этим безусловно не согласна. Но это решение спортсмена. Он уже взрослый, не юниор.

Мне более обидно было слышать такое от , которая перед Олимпиадой решила остаться дома и заниматься ребенком. Я была уверена, что она осознает, когда будет поздно. Так и получилось.

Считаю, что Сергею будет как-то нелепо сейчас уходить. Но это будет его решение. Я никогда никого не уговариваю. Потому что из-под палки великим ты не станешь.

– Где, на ваш взгляд, он может себя найти? Просто он вообще не понимает.

– Может быть, попробовать тренером. Хотя не каждый великий спортсмен может стать хорошим тренером. В целом думаю, что для Сергея это будет большая проблема. Особенно с его характером. Ему будет достаточно сложно.

– Возраст позволяет ему еще бегать и бегать. Согласны?

– Я не знаю, с чего он решил вдруг завязать. Хороший сезон. Что у него там в голове? Серега – сложный человек. Пусть сам решает, как считает нужным. Я приму любое его решение, – сказала глава ФЛГР.