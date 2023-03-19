Елена Вяльбе: «Устюгову будет как-то нелепо сейчас уходить. Но это будет его решение, я никогда никого не уговариваю»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России ФЛГР Елена Вяльбе Анастасия Кулешова (Седова) Сергей Устюгов Лыжи

Елена Вяльбе считает, что Сергею Устюгову не нужно завершать спортивную карьеру.

Сергей Устюгов выиграл спринт и заговорил о завершении карьеры. Как вы это восприняли?

– Сергей уже говорил об этом в начале сезона. Я с этим безусловно не согласна. Но это решение спортсмена. Он уже взрослый, не юниор.

Мне более обидно было слышать такое от Анастасии Кулешовой, которая перед Олимпиадой решила остаться дома и заниматься ребенком. Я была уверена, что она осознает, когда будет поздно. Так и получилось.

Считаю, что Сергею будет как-то нелепо сейчас уходить. Но это будет его решение. Я никогда никого не уговариваю. Потому что из-под палки великим ты не станешь.

– Где, на ваш взгляд, он может себя найти? Просто он вообще не понимает.

– Может быть, попробовать тренером. Хотя не каждый великий спортсмен может стать хорошим тренером. В целом думаю, что для Сергея это будет большая проблема. Особенно с его характером. Ему будет достаточно сложно.

– Возраст позволяет ему еще бегать и бегать. Согласны?

– Я не знаю, с чего он решил вдруг завязать. Хороший сезон. Что у него там в голове? Серега – сложный человек. Пусть сам решает, как считает нужным. Я приму любое его решение, – сказала глава ФЛГР.

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8 комментариев

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ASH11
Ответ imaxim
Вяльбе коротко говорит: «Мне пофиг, пусть уходит если хочет». Ну и идиотка, такого спортсмена отпускать
А что она еще скажет? Если он к 30 годам сам не разобрался со своими тараканами. Был бы юниором, может и попробовали бы переделать.
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Евгений Соболев
Серёга не видет просвета с международными стартами . ..да и мотивации в ближайшее время не предвидится..
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imaxim
Ответ Olga.t
У Вяльбе откровенная неприязнь к Устюгову,, по крайней мере в этом сезоне точно. Эти её слова "никого не уговариваю" показывают её высокомерие и пренебрежение к яркому и талантливому спортсмену. Да, наверное характер у Серёги слишком независимый, не подарок. Но Вяльбе могла бы и свой характер придержать.
А кто там ангелы-то? Устюгов нужен сборной России во всех гонках, вместо того, чтоб с ним разговаривать и обсуждать условия подготовки она машет рукой
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Olga.t
Ответ imaxim
Вяльбе коротко говорит: «Мне пофиг, пусть уходит если хочет». Ну и идиотка, такого спортсмена отпускать
У Вяльбе откровенная неприязнь к Устюгову,, по крайней мере в этом сезоне точно.
Эти её слова "никого не уговариваю" показывают её высокомерие и пренебрежение к яркому и талантливому спортсмену.
Да, наверное характер у Серёги слишком независимый, не подарок. Но Вяльбе могла бы и свой характер придержать.
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imaxim
Ответ Владимир Мизгинов
Эм, там написано другое, но фанаты Устюгова всегда долбятся в глаза и не видят ничего.
«Не буду уговаривать, пусть сам решает» = мне пофиг))
+2
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Владимир Мизгинов
Ответ imaxim
Вяльбе коротко говорит: «Мне пофиг, пусть уходит если хочет». Ну и идиотка, такого спортсмена отпускать
Эм, там написано другое, но фанаты Устюгова всегда долбятся в глаза и не видят ничего.
+2
-3
-1
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imaxim
Вяльбе коротко говорит: «Мне пофиг, пусть уходит если хочет». Ну и идиотка, такого спортсмена отпускать
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Владимир Мизгинов
Решение Кулешовой вообще не поддавалось логике.
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