Елена Вяльбе: «Устюгову будет как-то нелепо сейчас уходить. Но это будет его решение, я никогда никого не уговариваю»
Елена Вяльбе считает, что Сергею Устюгову не нужно завершать спортивную карьеру.
– Сергей Устюгов выиграл спринт и заговорил о завершении карьеры. Как вы это восприняли?
– Сергей уже говорил об этом в начале сезона. Я с этим безусловно не согласна. Но это решение спортсмена. Он уже взрослый, не юниор.
Мне более обидно было слышать такое от Анастасии Кулешовой, которая перед Олимпиадой решила остаться дома и заниматься ребенком. Я была уверена, что она осознает, когда будет поздно. Так и получилось.
Считаю, что Сергею будет как-то нелепо сейчас уходить. Но это будет его решение. Я никогда никого не уговариваю. Потому что из-под палки великим ты не станешь.
– Где, на ваш взгляд, он может себя найти? Просто он вообще не понимает.
– Может быть, попробовать тренером. Хотя не каждый великий спортсмен может стать хорошим тренером. В целом думаю, что для Сергея это будет большая проблема. Особенно с его характером. Ему будет достаточно сложно.
– Возраст позволяет ему еще бегать и бегать. Согласны?
– Я не знаю, с чего он решил вдруг завязать. Хороший сезон. Что у него там в голове? Серега – сложный человек. Пусть сам решает, как считает нужным. Я приму любое его решение, – сказала глава ФЛГР.
Эти её слова "никого не уговариваю" показывают её высокомерие и пренебрежение к яркому и талантливому спортсмену.
Да, наверное характер у Серёги слишком независимый, не подарок. Но Вяльбе могла бы и свой характер придержать.