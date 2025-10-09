«Это просто унижение. Даже не хочется обсуждать». Ишмуратова о квоте в два человека для российских лыжников
Светлана Ишмуратова назвала унижением квоту в два человека для лыжников из РФ.
Ранее главный тренер сборной США Крис Гровер заявил в подкасте Race Ready, что на Олимпиаду-2026 в случае допуска смогут поехать только два лыжника из России – один мужчина и одна женщина.
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) рассмотрит вопрос допуска россиян к соревнованиям в нейтральном статусе 21 октября.
– Что думаете о словах Гровера про квоту «1+1»?
– Даже не хочется все это обсуждать. Но, на мой взгляд, это просто унижение!
– Есть надежда, что от нас на Олимпиаду допустят больше лыжников?
– При таком отношении, думаю, что нет, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ишмуратова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
