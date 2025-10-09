Крянин о квоте FIS в два человека для лыжников из России: «Искусственные ограничения не соответствуют олимпийским принципам»

Крянин высказался о возможной квоте в два человека для российских лыжников.

Ранее главный тренер сборной США Крис Гровер заявил в подкасте Race Ready , что на Олимпиаду-2026 в случае допуска в нейтральном статусе смогут поехать только два лыжника из России – один мужчина и одна женщина.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS ) рассмотрит вопрос допуска россиян к соревнованиям в нейтральном статусе 21 октября.

«Когда получим решение, тогда и будем понимать, как действовать дальше. Я выступаю за допуск всей команды, она достойна выступления на Олимпиаде и может бороться за призовые места. А все эти искусственные ограничения не соответствуют олимпийским принципам.

Не знаю, можем мы повлиять на ситуацию или нет, но решение принимает FIS. Будем исходить из того, что будет объявлено 21 октября. В любом случае мы — сильная нация, готовая ко всему», – сказал член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.