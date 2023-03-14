Вяльбе о словах Большунова про биатлон: «Конечно, это шутка, Александр продолжает выступать в лыжах»
Елена Вяльбе назвала шуткой слова Александра Большунова о выступлении в биатлоне.
Ранее трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам допустил, что может попробовать себя в биатлоне, если пройдет подготовку в стрельбе.
«Конечно, это шутка, Александр продолжает выступать в лыжах», – сказала Вяльбе, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Дмитрий Губерниев: «Если Большунов серьезно решит попробовать себя в биатлоне, мы с радостью это организуем и покажем прямо в Тюмени»
Комментарии