Вяльбе о словах Большунова про биатлон: «Конечно, это шутка, Александр продолжает выступать в лыжах»

Елена Вяльбе назвала шуткой слова Александра Большунова о выступлении в биатлоне.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам допустил, что может попробовать себя в биатлоне, если пройдет подготовку в стрельбе.

«Конечно, это шутка, Александр продолжает выступать в лыжах», – сказала Вяльбе, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Дмитрий Губерниев: «Если Большунов серьезно решит попробовать себя в биатлоне, мы с радостью это организуем и покажем прямо в Тюмени»