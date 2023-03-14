Вяльбе о словах Большунова про биатлон: «Конечно, это шутка, Александр продолжает выступать в лыжах»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Александр Большунов Лыжи

Елена Вяльбе назвала шуткой слова Александра Большунова о выступлении в биатлоне.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам допустил, что может попробовать себя в биатлоне, если пройдет подготовку в стрельбе.

«Конечно, это шутка, Александр продолжает выступать в лыжах», – сказала Вяльбе, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Дмитрий Губерниев: «Если Большунов серьезно решит попробовать себя в биатлоне, мы с радостью это организуем и покажем прямо в Тюмени»

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