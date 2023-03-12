Алексей Червоткин: «FIS делают ставку на спринты, чтобы увеличивать зрелищность? Раз они нас отстранили, значит, ни на что ставку не делают»

высказался об отстранении российских лыжников.

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете принял участие в командном спринте на открытии лыжно-биатлонного комплекса в Казани.

«С детьми бежал в первый раз. Это хорошая практика, особенно для ребят. Для них очень важно посоревноваться с именитыми спортсменами, «повариться» в этой атмосфере.

Очень круто, когда проводятся подобные мероприятия. Это шоу, но все относятся к нему серьезно. Всегда есть спортивная борьба, сегодня она была плотная. В таком раскладе надо определять – кто сильнее в спортивном плане. <...>

делают ставку на спринты, чтобы увеличивать зрелищность? Раз они нас отстранили, значит, ни на что они ставку не делают.

Трасса здесь хорошая, широкая. Есть хорошие подъемы, если идти дальше по большому кругу. Я здесь впервые, проехал буквально два круга. Единственный минус – очень сильный ветер, сложно кататься и неприятно. Но на первый взгляд все супер», – сказал Червоткин.