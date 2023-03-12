Алексей Червоткин: «FIS делают ставку на спринты, чтобы увеличивать зрелищность? Раз они нас отстранили, значит, ни на что ставку не делают»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) FIS Алексей Червоткин Лыжи

Алексей Червоткин высказался об отстранении российских лыжников. 

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете принял участие в командном спринте на открытии лыжно-биатлонного комплекса в Казани. 

«С детьми бежал в первый раз. Это хорошая практика, особенно для ребят. Для них очень важно посоревноваться с именитыми спортсменами, «повариться» в этой атмосфере.

Очень круто, когда проводятся подобные мероприятия. Это шоу, но все относятся к нему серьезно. Всегда есть спортивная борьба, сегодня она была плотная. В таком раскладе надо определять – кто сильнее в спортивном плане. <...> 

FIS делают ставку на спринты, чтобы увеличивать зрелищность? Раз они нас отстранили, значит, ни на что они ставку не делают.

Трасса здесь хорошая, широкая. Есть хорошие подъемы, если идти дальше по большому кругу. Я здесь впервые, проехал буквально два круга. Единственный минус – очень сильный ветер, сложно кататься и неприятно. Но на первый взгляд все супер», – сказал Червоткин. 

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3 комментария

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Ольга Иванова
Ответ Iuasamotu
Спринты повышают зрелищность лыжных гонок, вне зависимости от участия российских лыжников. Так что ставка FIS сыграла
Ага, ну прям сплошная интрига в спринтах! Особая зрелищность наблюдается в мужской части, где можно вообще не смотреть и угадать победителя!
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Iuasamotu
Спринты повышают зрелищность лыжных гонок, вне зависимости от участия российских лыжников. Так что ставка FIS сыграла
+3
-3
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Щеглот
Холунн и Крюгер сговорились в марафоне и обули внучка) И внучок опять посрамил букмекеров. Они ставили его третьим, а он приехал седьмым что ли.

Вот интересно, буки свое дело крепко знают, но как дело доходит до йосика у них словно ум за разум заходит. Они его облобызывают с ног до головы. Мол сильный, сильный, очень сильный. А он их раз за разом в лужу сажает. Они йосю как сову на глобус натягивают, а оно никак не натягивается) Так смешно)
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