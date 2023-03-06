Червоткин об отстранении сборной России: «У людей, которые хотели нас укусить, но боялись, желчь выплеснулась наружу. Я не понимал, почему огрызаются только на нас»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Алексей Полторанин сборная Казахстана Алексей Червоткин Лыжи

Лыжник Алексей Червоткин рассказал о реакции иностранцев на российских спортсменов.

– Какие эмоции у вас были, когда российских лыжников в конце прошлого сезона из Норвегии (с этапа Кубка мира – Sports.ru) выгнали, а затем и вообще отстранили от международных стартов?

– Для меня это было не совсем понятно. Все однозначно приняли не нашу сторону и стали против. У тех людей, которые хотели нас укусить, но все время боялись, говорили сквозь зубы, вся желчь выплеснулась наружу. Я не понимал, почему огрызаются только на нас и смотрят на все только с одной стороны.

– Вы были разочарованы поведением иностранных спортсменов?

– Нет, поскольку многие и до всей этой ситуации искоса смотрели. Разочарование – это вот ситуация с Лехой Полтораниным. Я вспоминал, как в 2018-м отстраняли от Олимпиады в Пхенчхане ни за что… Полторанин накануне отборочных стартов в Елливаре приходил к нам, вроде искренне поддерживал, а потом с ним самим такое. Относиться к нему хуже я не стал и не буду, но разочарование есть, – сказал Червоткин.

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14 комментариев

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Viks
Ответ Рафаэль Хаметшин
Так почему они скалились на наших?
Потому что таково их мнение. И надо задуматься, почему ВСЕ.
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Olga.t
Я уважаю Червоткина- лыжника, болею отчаянно за него на лыжне.
Но, Лёша, как можно одновременно быть готовым выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе (я это поддерживаю!) и не понимать причин этого?
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Рафаэль Хаметшин
Ответ Viks
А я про то, что не надо считать ВСЕХ дураками, которые ведутся на пропаганду. Не надо по себе судить о других.
Так почему они скалились на наших?
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Viks
Ответ Рафаэль Хаметшин
Я про то что лыжники Норвегии тоже подвергаются пропоганде, иначе зачем им было скалится на наших лыжников, до начала всей этой ситуации
А я про то, что не надо считать ВСЕХ дураками, которые ведутся на пропаганду. Не надо по себе судить о других.
0
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Рафаэль Хаметшин
Ответ Viks
причём тут лыжники?? - Притом, что Червоткин говорит о лыжниках и я тоже.
Я про то что лыжники Норвегии тоже подвергаются пропоганде, иначе зачем им было скалится на наших лыжников, до начала всей этой ситуации
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Viks
Ответ Рафаэль Хаметшин
причём тут лыжники?? вы думаете там нет пропоганды. В Европе больше всех на санкциях и взрыве Северного потока, заработала Норвегия. Поэтому именно для Норвегии важно, что бы Россия как можно дольше оставалась изгоем. Представляете какой рынок они вместе с американцами захватили
причём тут лыжники?? - Притом, что Червоткин говорит о лыжниках и я тоже.
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Eduard Rastryopin
Ответ Анатолий К
ВСЕ "цивилизованные" решили объединиться и взять ресурсы России, чтобы и дальше " цивилизованно" жить. Зависть- один из пороков, а хорошо жить привыкли
Извини,ты из которой параллельной вселенной пишешь?
В нашей вселенной Запад как раз ввел эмбарго и отказался от ресурсов из России.
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Рафаэль Хаметшин
Ответ Viks
ВСЕ цивилизованные лыжники "решили взять ресурсы России"?
причём тут лыжники?? вы думаете там нет пропоганды. В Европе больше всех на санкциях и взрыве Северного потока, заработала Норвегия. Поэтому именно для Норвегии важно, что бы Россия как можно дольше оставалась изгоем. Представляете какой рынок они вместе с американцами захватили
+2
-4
-2
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Viks
Ответ Анатолий К
ВСЕ "цивилизованные" решили объединиться и взять ресурсы России, чтобы и дальше " цивилизованно" жить. Зависть- один из пороков, а хорошо жить привыкли
ВСЕ цивилизованные лыжники "решили взять ресурсы России"?
+2
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Анатолий К
Ответ Viks
"Все однозначно приняли не нашу сторону и стали против." --- ВСЕ. Вот и думай над этим.
ВСЕ "цивилизованные" решили объединиться и взять ресурсы России, чтобы и дальше " цивилизованно" жить. Зависть- один из пороков, а хорошо жить привыкли
+4
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shickana
Ответ vombat15
Ну да, ну да -ничего ж не случилось, с пустого места это всё. Лёша, думай головой(если вместо головы не телевизор), делай выводы.
Да все они понимают. Но еще лучше понимают с чьей руки кормятся.
+2
-3
-1
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vombat15
Ну да, ну да -ничего ж не случилось, с пустого места это всё. Лёша, думай головой(если вместо головы не телевизор), делай выводы.
+7
-3
+4
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Iuasamotu
Потому что, цивилизованные люди не слушают пропаганду 24/7 и у них однозначная реакция на военные преступления.
+11
-3
+8
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Viks
"Все однозначно приняли не нашу сторону и стали против." --- ВСЕ. Вот и думай над этим.
+6
-4
+2
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