Червоткин об отстранении сборной России: «У людей, которые хотели нас укусить, но боялись, желчь выплеснулась наружу. Я не понимал, почему огрызаются только на нас»

Лыжник Алексей Червоткин рассказал о реакции иностранцев на российских спортсменов.

– Какие эмоции у вас были, когда российских лыжников в конце прошлого сезона из Норвегии (с этапа Кубка мира – Sports.ru) выгнали, а затем и вообще отстранили от международных стартов?

– Для меня это было не совсем понятно. Все однозначно приняли не нашу сторону и стали против. У тех людей, которые хотели нас укусить, но все время боялись, говорили сквозь зубы, вся желчь выплеснулась наружу. Я не понимал, почему огрызаются только на нас и смотрят на все только с одной стороны.

– Вы были разочарованы поведением иностранных спортсменов?

– Нет, поскольку многие и до всей этой ситуации искоса смотрели. Разочарование – это вот ситуация с Лехой Полтораниным. Я вспоминал, как в 2018-м отстраняли от Олимпиады в Пхенчхане ни за что… Полторанин накануне отборочных стартов в Елливаре приходил к нам, вроде искренне поддерживал, а потом с ним самим такое. Относиться к нему хуже я не стал и не буду, но разочарование есть, – сказал Червоткин.