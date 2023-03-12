Алексей Червоткин: «Не ощущал разочарования и досады, что мы не участвуем в чемпионате мира. У нас были свои соревнования, был сконцентрирован на них»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Алексей Червоткин Чемпионские высоты Лыжи

Алексей Червоткин не испытывает разочарования от того, что не выступал на чемпионате мира.

«Пока не думаю о допуске или недопуске на международные старты. Кого‑то допускают, кого‑то нет. Сложно судить, нужно ждать и понимать, как будет ситуация складываться.

Что касается чемпионата мира, то результаты и отдельные гонки где‑то удавалось подглядеть. Все равно это интересно, но не то, что было раньше, мне кажется.

Но нет какого‑то разочарования, нет досады, что мы не участвуем и медали разыгрываются без нас. Я этого не ощущаю.

У нас были свои соревнования, я был сконцентрирован на них. Подготовка и выступление на этих стартах – главное. Обидно, грустно, скучно – такого у меня не было», – сказал олимпийский чемпион.

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3 комментария

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Iuasamotu
Бравада сквозь слёзы. Конечно же по ночам плачет в подушку от того, что не участвует в соревнованиях мировой элиты, рядом с Клебо, Крюгером, Гульбергом, Поромаа..
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ASH11
Ответ imaxim
Червоткину донесли политику партии
А что он не так сказал? По-моему, странно обижаться и расстраиваться на то, что тебя не пустили туда, куда тебе не рады. Тем более, свои соревнования по конкурентности не уступили тем.
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-2
0
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imaxim
Червоткину донесли политику партии
+2
-1
+1
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