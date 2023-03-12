Алексей Червоткин: «Не ощущал разочарования и досады, что мы не участвуем в чемпионате мира. У нас были свои соревнования, был сконцентрирован на них»

не испытывает разочарования от того, что не выступал на чемпионате мира.

«Пока не думаю о допуске или недопуске на международные старты. Кого‑то допускают, кого‑то нет. Сложно судить, нужно ждать и понимать, как будет ситуация складываться.

Что касается чемпионата мира, то результаты и отдельные гонки где‑то удавалось подглядеть. Все равно это интересно, но не то, что было раньше, мне кажется.

Но нет какого‑то разочарования, нет досады, что мы не участвуем и медали разыгрываются без нас. Я этого не ощущаю.

У нас были свои соревнования, я был сконцентрирован на них. Подготовка и выступление на этих стартах – главное. Обидно, грустно, скучно – такого у меня не было», – сказал олимпийский чемпион.

«Настоящий чемпионат мира здесь, а в Планице – грязные соревнования». Репортаж из Малиновки, где наши лыжники не грустят