Вяльбе о Ступак: «Если человек готовится в команде, значит, будет тренироваться по плану того тренера, у которого будет»

Теги сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Юлия Ступак (Белорукова) Маркус Крамер Лыжи

Лыжница Юлия Ступак не будет тренироваться по планам Маркуса Крамера.

Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

– Я не думаю, что Юля будет на самоподготовке. Увидите, что это будет не так. Юля будет тренироваться в команде.

– Но по планам Крамера?

– Нет. Если человек готовится в команде, значит, он будет тренироваться по плану того тренера, у которого он будет, – заявила Вяльбе.

В марте прошлого года Крамер покинул сборную России, после чего Ступак перешла в группу Юрия Бородавко.

Юлия Ступак: «Карьеру я вижу только с Крамером. Я не могу тренироваться и выступать без Маркуса»

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13 комментариев

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ЭЮЯ
Ответ SkierNSK
Удивительно как быстро у всех вылетело из памяти, что в сезоне 20-21 Ступак была лидером женской команды. А с прошлого сезона её просто преследуют болезни.
ничего не вылетело. у Ступак много желания, но вот рабочей этики ей явно не достает. чтобы быть лидером не один сезон, а из года в год, нужно выкладываться на 120%. а это совсем не про нынешнюю Ступак.
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ЭЮЯ
Ответ imaxim
Ничего, я думаю Белорукова расскажет насколько далеко она готова послать Бородавко и Вяльбе придётся прислушаться
ну это означает только одно - скорое заявление о завершении карьеры.
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elan_
Вяльбе нормально так дрейфует в сторону легкого неадеквата..
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SkierNSK
Удивительно как быстро у всех вылетело из памяти, что в сезоне 20-21 Ступак была лидером женской команды. А с прошлого сезона её просто преследуют болезни.
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Olga.t
Ответ Hardy
вяльбе совсем поехала
Надеюсь, Ступак покажет характер.
Вяльбе совсем берега потеряла.
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SkierNSK
Боюсь, что без результатов у Ступак не будет выбора: или в сборной на условиях Вяльбе, или вне сборной. А результатов в этом сезоне помимо спринта скорее всего не будет... Переход в группу к Седову и тренировки с Кулешовой может быть действительно неплохим вариантом.
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Andreir888
По-моему, гибче надо быть Елене Валерьевне, добрее немножко))
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Надежда67
Может Юля с Настей Кулешовой будет готовиться ? Они давние подруги,а тренером брат Насти ,он с Крамером работал.
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Hardy
вяльбе совсем поехала
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Биатлонная зима
Ждём на ЧР Юлю
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imaxim
Ничего, я думаю Белорукова расскажет насколько далеко она готова послать Бородавко и Вяльбе придётся прислушаться
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Vasily Ivanov
Обломили плясунью с европой ....
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Ilovethisgame77
Хана Ступак
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