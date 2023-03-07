Вяльбе о Ступак: «Если человек готовится в команде, значит, будет тренироваться по плану того тренера, у которого будет»

Лыжница Юлия Ступак не будет тренироваться по планам Маркуса Крамера.

Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

– Я не думаю, что Юля будет на самоподготовке. Увидите, что это будет не так. Юля будет тренироваться в команде.

– Но по планам Крамера?

– Нет. Если человек готовится в команде, значит, он будет тренироваться по плану того тренера, у которого он будет, – заявила Вяльбе.

В марте прошлого года Крамер покинул сборную России, после чего Ступак перешла в группу Юрия Бородавко.

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