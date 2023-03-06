Илья Трифанов госпитализирован с травмой головы: «Поскользнулся и со всей силы ударился о кафельный пол. Повреждения серьезнее, чем ожидалось»

Корреспондент «Матч ТВ» Илья Трифанов был госпитализирован из-за травмы головы.

Инцидент произошел в Архангельской области, где Трифанов работал на турнире «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам.

«Чемпионские высоты» завершились без меня, и уже можно написать, что собственно случилось. В ночь с 26 на 27 февраля я, спускаясь со второго этажа нашего коттеджа за водой, поскользнулся и со всей силы ударился головой о кафельный пол.

Спасибо коллегам Филиппову, Моспанову, Легкову, которые мигом вызвали скорую. Повреждения оказались серьезнее, чем ожидалось. При поддержке О. В. Воробьева, В. Ф. Буторина, Д. В. Губерниева, телеканала «Матч ТВ» и губернатора области (Архангельской – Sports.ru) А. В. Цыбульского удалось организовать экстренный вертолет до Архангельска, где я и нахожусь в областной больнице в отделении нейрохирургии.

С подробностями и диагнозами пока торопиться не буду, сохраняю оптимизм и постельный режим. Спасибо всем за помощь и поддержку, будем на связи! Ваши теплые пожелания очень помогают, спасибо», – написал Трифанов в телеграм-канале.