Комментатор «Матч ТВ» Романов: «С Вероникой Степановой все в порядке. Вышла сама на своих ногах»
Вероника Степанова пришла в себя от недомогания после марафона на «Чемпионских высотах».
Об этом в телеграм-канале сообщил комментатор «Матч ТВ» Андрей Романов.
«С Вероникой Степановой все в порядке. Вышла сама на своих ногах. Сейчас едет обедать и отдыхать!» – написал Романов.
«Вероника на стадионе, она в сознании, реагирует на все команды, которые ей дает врач сборной. Тут все спокойно.
На верхушке ключевого подъема было видно, что она начала терять контакт с реальностью, а на финише свалилась, как подкошенная. Но сейчас все в порядке», – цитирует Романова «Матч ТВ».
Что -то аж самому плохо стало !
Вероничка !
Здоровья !
Целую !
лучше на диване лежать и коменты писать
: )