Комментатор «Матч ТВ» Романов: «С Вероникой Степановой все в порядке. Вышла сама на своих ногах»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Матч ТВ Вероника Степанова Чемпионские высоты Лыжи

Вероника Степанова пришла в себя от недомогания после марафона на «Чемпионских высотах». 

Об этом в телеграм-канале сообщил комментатор «Матч ТВ» Андрей Романов.

«С Вероникой Степановой все в порядке. Вышла сама на своих ногах. Сейчас едет обедать и отдыхать!» – написал Романов. 

«Вероника на стадионе, она в сознании, реагирует на все команды, которые ей дает врач сборной. Тут все спокойно.

На верхушке ключевого подъема было видно, что она начала терять контакт с реальностью, а на финише свалилась, как подкошенная. Но сейчас все в порядке», – цитирует Романова «Матч ТВ». 

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25 комментариев

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Abdul Aziz
она начала терять связь с реальностью год назад
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Bokoffsky
Эту интернет-кукарекалку не жалко
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Klen2005
Степанова молодец. Закалённый боец. До финиша добежала. Она не первая не последняя. У биотлонисток так же было не раз, у лыжниц тоже. А легкоатлеты как чудят на марафонах. И обратно начинают бежать И так далее
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Ковид 07.10.52
Обошлось...может теперь задумается...меньше лизать и болтать будет...
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Водопад
Ответ Игорь Мельников
Вторая, первый раз бежала на КМ, была 27, в Швейцарии, март 2021год
Буду теперь знать)
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Игорь Мельников
Ответ Водопад
Не знаю, не считала)
Вторая, первый раз бежала на КМ, была 27, в Швейцарии, март 2021год
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Александр Шульгин
Естественно ведь это все для пиара.
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Viks
Большой спорт не для здоровья.
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Апполинарий Сарделькин
Наша Иван Драго на минималках
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Водопад
Ответ jan-valjan
Вопрос амбиций спортсмена. Неизвестно, что с ней было. Про здоровье согласен. Если как у Тандревольт на масс-старте на ЧМ(там просто человек "бежал"без сознания), то стоит задуматься стоит ли вообще гоняться. Но больше похоже на проблемы с мышцами пресса, с этим наверняка можно что-то сделать в будущем.
Тут наверное неудачно с лыжами еще получилось. Возможно они ей не подошли, много сил потратила. Есть спортсмены универсалы как Большунов а есть узкие специалисты как Степашка. Конёк эстафета 4 этап)
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Водопад
Ответ Макар Телятгонялов
Я так понимаю что это первая её "тридцатка"?
Не знаю, не считала)
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Макар Телятгонялов
Ответ Водопад
Не стоит рвать задницу и бегать те гонки которые не твои. Так и надорваться можно а Вероника нам нужна . Ну не ее длинная классика ну и нафиг её.. Здоровье главное.
Я так понимаю что это первая её "тридцатка"?
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jan-valjan
Ответ Водопад
Не стоит рвать задницу и бегать те гонки которые не твои. Так и надорваться можно а Вероника нам нужна . Ну не ее длинная классика ну и нафиг её.. Здоровье главное.
Вопрос амбиций спортсмена. Неизвестно, что с ней было. Про здоровье согласен. Если как у Тандревольт на масс-старте на ЧМ(там просто человек "бежал"без сознания), то стоит задуматься стоит ли вообще гоняться. Но больше похоже на проблемы с мышцами пресса, с этим наверняка можно что-то сделать в будущем.
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Сергей Орлов
Это, конечно, не бредни в телеграм строчить, тут подготовка нужна.
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Владимир Теслов
Слава Господу !
Что -то аж самому плохо стало !
Вероничка !
Здоровья !
Целую !
+7
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Водопад
Ответ Gondeira
да и вообще не стоит ничего и начинать делать лучше на диване лежать и коменты писать : )
Каждому своё)
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Gondeira
Ответ Водопад
Не стоит рвать задницу и бегать те гонки которые не твои. Так и надорваться можно а Вероника нам нужна . Ну не ее длинная классика ну и нафиг её.. Здоровье главное.
да и вообще не стоит ничего и начинать делать
лучше на диване лежать и коменты писать
: )
+3
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Дима Рогач
Ответ Великий Алонсо
Перенапряглась в телеге бедняга, все силы потратила на писанину своего бреда
Нет, все силы на писанину потратил Трунов, она видимо где-то в другом месте тратила.
+2
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Варлампий Варлампий
микроинсульт, со спортом пора заканчивать
+1
-5
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Водопад
Не стоит рвать задницу и бегать те гонки которые не твои. Так и надорваться можно а Вероника нам нужна . Ну не ее длинная классика ну и нафиг её.. Здоровье главное.
+8
-6
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Великий Алонсо
Перенапряглась в телеге бедняга, все силы потратила на писанину своего бреда
+9
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Ольга Иванова
Ответ Leo Bonart
Комментарий удален модератором
Ага, только не одна из гаавкающих тут личностей, просто пройти даже 30 км не в состоянии, про лыжи вообще молчу, но кудаахтают во все горло!
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Leo Bonart
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Vasily Ivanov
Сейчас завалят соболезнованиями шведки и норвежки....
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selso99
Маловато новостей и ссылок об этом событии. Не дожала Степанова
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