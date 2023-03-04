Комментатор «Матч ТВ» Романов: «С Вероникой Степановой все в порядке. Вышла сама на своих ногах»

пришла в себя от недомогания после марафона на «Чемпионских высотах».

Об этом в телеграм-канале сообщил комментатор « » Андрей Романов.

«С Вероникой Степановой все в порядке. Вышла сама на своих ногах. Сейчас едет обедать и отдыхать!» – написал Романов.

«Вероника на стадионе, она в сознании, реагирует на все команды, которые ей дает врач сборной. Тут все спокойно.

На верхушке ключевого подъема было видно, что она начала терять контакт с реальностью, а на финише свалилась, как подкошенная. Но сейчас все в порядке», – цитирует Романова «Матч ТВ».