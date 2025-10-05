Юрий Бородавко: «Шведы и норвежцы редко высказываются одобрительно в наш адрес. Эти люди зависят от политической обстановки в этих странах»
Бородавко отреагировал на заявление Клэбо о допуске российских лыжников.
Ранее норвежец Йоханнес Клэбо заявил, что не знает, как будет себя вести, если россиян допустят к стартам, и отметил, что спорт кажется очень незначительным, пока продолжается конфликт на Украине.
«Спортсмены из Швеции или Норвегии редко высказываются одобрительно в наш адрес.
Эти люди, а также руководители их федераций в определенной степени зависят от политической обстановки в этих странах. Поэтому на сто процентов доверять этим словам не стоит, реальное мнение может сильно с ними разниться.
Так что как-то особо подобные высказывания не воспринимаем, не делаем каких-то выводов, не будем кого-то клеймить или хвалить. Мы ждем 21 октября, когда должны быть приняты определенные решения. Это для нас важнее», – сказал Юрий Бородавко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости