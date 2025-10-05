Бородавко о сборе в Рамзау: «Работаем по плану, проблем никаких нет. Как раз выпал хороший снег, так что условия для тренировок подходящие»

Юрий Бородавко рассказал, как проходит сбор российских лыжников в Рамзау.

Российские спортсмены будут тренироваться в Австрии со 2 по 20 октября.

«У нас был длинный переезд, но все прошло, как надо. Мы здесь уже третий день, работаем по плану, проблем никаких нет. Как раз выпал хороший снег, так что условия для тренировок подходящие.

Что касается травм, то их нет, все работают в штатном режиме», – сказал тренер сборной России Юрий Бородавко.