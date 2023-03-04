Микаэла Шиффрин в пятый раз выиграла общий зачет Кубка мира по горным лыжам

Теги Кубок мира горные лыжи Лара Гут-Бехрами сборная Словакии жен сборная США жен Петра Влхова Микаэла Шиффрин сборная Швейцарии жен Лыжи

Микаэла Шиффрин победила в общем зачете Кубка мира по горным лыжам.

Сегодня американка заняла 5-е место в скоростном спуске на этапе Кубка в Квитфьеле и досрочно стала обладательницей Большого хрустального глобуса. 

В общем зачете Кубка мира Шиффрин набрала 1792 очка.

Второй идет Лара Гут-Бехрами из Швейцарии – у нее 966 очков. Третье место занимает словацкая спортсменка Петра Влхова (975).

Шиффрин завоевала БХГ в пятый раз в карьере. Ранее она выигрывала трофей в сезонах-2016/17, 2017/18, 2018/19 и 2021/22. 

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2 комментария

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ivan 07
Молодчина.
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Iuasamotu
Умничка! Микаэла в этом сезоне была очень убедительной, как в своём любимом слаломе, так и в сопутствующих дисциплинах
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