Микаэла Шиффрин в пятый раз выиграла общий зачет Кубка мира по горным лыжам
Микаэла Шиффрин победила в общем зачете Кубка мира по горным лыжам.
Сегодня американка заняла 5-е место в скоростном спуске на этапе Кубка в Квитфьеле и досрочно стала обладательницей Большого хрустального глобуса.
В общем зачете Кубка мира Шиффрин набрала 1792 очка.
Второй идет Лара Гут-Бехрами из Швейцарии – у нее 966 очков. Третье место занимает словацкая спортсменка Петра Влхова (975).
Шиффрин завоевала БХГ в пятый раз в карьере. Ранее она выигрывала трофей в сезонах-2016/17, 2017/18, 2018/19 и 2021/22.
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