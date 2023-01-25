Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин выиграла гигантский слалом, Мувинкель – 2-я, Хектор – 3-я

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Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Кронплатце.

Горные лыжи

Кубок мира

Кронплатц, Италия

Женщины

Гигантский слалом

1. Микаэла Шиффрин (США) – 2.03,28

2. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) – 0,82

3. Сара Хектор (Швеция) – 1,19

4. Петра Влхова (Словакия) – 1,37

5. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 1,38

6. Тесса Ворле (Франция) – 1,65

7. Пола Мольтцан (США) – 1,97

8. Федерика Бриньоне (Италия) – 2,03

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1 комментарий

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expertmer2020
Мика, что ты творишь.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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