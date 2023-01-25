Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин выиграла гигантский слалом, Мувинкель – 2-я, Хектор – 3-я
Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Кронплатце.
Горные лыжи
Кубок мира
Кронплатц, Италия
Женщины
Гигантский слалом
1. Микаэла Шиффрин (США) – 2.03,28
2. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) – 0,82
3. Сара Хектор (Швеция) – 1,19
4. Петра Влхова (Словакия) – 1,37
5. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 1,38
6. Тесса Ворле (Франция) – 1,65
7. Пола Мольтцан (США) – 1,97
8. Федерика Бриньоне (Италия) – 2,03
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