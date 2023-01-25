Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин выиграла гигантский слалом, Мувинкель – 2-я, Хектор – 3-я

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Кронплатце.

Горные лыжи

мира

Кронплатц, Италия

Женщины

Гигантский слалом

1. (США) – 2.03,28

2. (Норвегия) – 0,82

3. Сара Хектор (Швеция) – 1,19

4. (Словакия) – 1,37

5. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 1,38

6. (Франция) – 1,65

7. Пола Мольтцан (США) – 1,97

8. Федерика Бриньоне (Италия) – 2,03