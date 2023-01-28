Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Дюрр – 2-я, Холденер – 3-я

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Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин победила в слаломе на этапе Кубка мира в Чехии.

Горные лыжи

Кубок мира

Шпиндлерув-Млин, Чехия

Женщины

Слалом

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.33,85

2. Лена Дюрр (Германия) – 0,60

3. Венди Холденер (Швейцария) – 1,31

4. Петра Влхова (Словакия) – 1,56

5. Пола Молтзан (США) – 1,89

6. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) – 1,94

7. Леона Попович (Хорватия) – 2,23

8. Ханна Аронссон Эльфман (Швеция) – 2,26

2 комментария

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RoyalSpirit:
85!!!!!!!!!!!!!
+4
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+3
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expertmer2020
Мика - ты чудо.
+4
-2
+2
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