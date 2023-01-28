Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Дюрр – 2-я, Холденер – 3-я
Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин победила в слаломе на этапе Кубка мира в Чехии.
Горные лыжи
Кубок мира
Шпиндлерув-Млин, Чехия
Женщины
Слалом
1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.33,85
2. Лена Дюрр (Германия) – 0,60
3. Венди Холденер (Швейцария) – 1,31
4. Петра Влхова (Словакия) – 1,56
5. Пола Молтзан (США) – 1,89
6. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) – 1,94
7. Леона Попович (Хорватия) – 2,23
8. Ханна Аронссон Эльфман (Швеция) – 2,26
2 комментария