Чемпионат мира-2023. Лыжное двоеборье. Норвегия победила в эстафете, Германия – 2-я, Австрия – 3-я

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Сборная Норвегии по лыжному двоеборью выиграла эстафету на чемпионате мира в Планице.

Лыжное двоеборье

Чемпионат мира

Планица, Словения

Эстафета

HS138 / 4х5 км

1. Норвегия (Эспен Андерсен, Йенс Люрос Офтебру, Йорген Гробак, Ярл Магнус Риибер) – 47.20,24

2. Германия (Эрик Френцель, Винценц Гайгер, Йоханнес Ридзек, Юлиан Шмид) – 9,0

3. Австрия (Мартин Фриц, Лукас Грайдерер, Штефан Реттенеггер, Йоханнес Лампартер) – 9,3

4. Франция – 33,2

5. Финляндия – 2.00,9

6. Италия – 2.30,5

7. Япония – 2.42,1

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1 комментарий

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Iuasamotu
Рибер умудрился побить рекорд трамплина, в том числе и для чистых прыгунов. А Германия, большие молодцы, сократили отставание в 23 секунды, ещё и навязали серьёзную борьбу норвежцам.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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