Чемпионат мира-2023. Лыжное двоеборье. Норвегия победила в эстафете, Германия – 2-я, Австрия – 3-я

Сборная Норвегии по лыжному двоеборью выиграла эстафету на чемпионате мира в Планице.

Лыжное двоеборье

Чемпионат мира

Планица, Словения

Эстафета

HS138 / 4х5 км

1. Норвегия ( , Йенс Люрос Офтебру, , ) – 47.20,24

2. Германия ( , Винценц Гайгер, , Юлиан Шмид) – 9,0

3. Австрия (Мартин Фриц, Лукас Грайдерер, Штефан Реттенеггер, Йоханнес Лампартер) – 9,3

4. Франция – 33,2

5. Финляндия – 2.00,9

6. Италия – 2.30,5

7. Япония – 2.42,1