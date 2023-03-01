Чемпионат мира-2023. Лыжное двоеборье. Норвегия победила в эстафете, Германия – 2-я, Австрия – 3-я
Сборная Норвегии по лыжному двоеборью выиграла эстафету на чемпионате мира в Планице.
Лыжное двоеборье
Чемпионат мира
Планица, Словения
Эстафета
HS138 / 4х5 км
1. Норвегия (Эспен Андерсен, Йенс Люрос Офтебру, Йорген Гробак, Ярл Магнус Риибер) – 47.20,24
2. Германия (Эрик Френцель, Винценц Гайгер, Йоханнес Ридзек, Юлиан Шмид) – 9,0
3. Австрия (Мартин Фриц, Лукас Грайдерер, Штефан Реттенеггер, Йоханнес Лампартер) – 9,3
4. Франция – 33,2
5. Финляндия – 2.00,9
6. Италия – 2.30,5
7. Япония – 2.42,1
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