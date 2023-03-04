Бородавко об аналоге «Тур де Ски» в России: «Федерация думает об этом. Вяльбе уже предложила провести мини-тур на одном из этапов Кубка России»

Юрий Бородавко допустил, что в России появится аналог лыжного «Тур де Ски».

– Если помечтать о новых форматах – мы можем рассчитывать на проведение тура в России в стиле «Тур де ски», городские гонки, что-то еще?

– Турниры однозначно нужно развивать, «Тур де ски» – хорошее решение, одна из возможных форм. Городские спринты – да, тоже могут быть нужны в плане смотрибельности для зрителя. Но надо учитывать, что теряется спортивная составляющая, поскольку спринт должен проводиться на рельефе, чтобы было где посоревноваться.

– Воробьевы горы не подходят?

– Там очень сложно. В принципе, возможно, но для зрителей проблематично. Я бы отделил шоу от спортивной части.

– Но о туре вы думаете, есть наметки?

– Да, федерация думает об этом, Елена Валерьевна (Вяльбе, глава Федерации лыжных гонок России – Sports.ru) уже предложила провести мини-тур здесь, в Малиновке, на одном из этапов Кубка России с использованием горнолыжного подъема. Почему нет? Это будет красиво смотреться, – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.