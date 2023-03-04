Бородавко об аналоге «Тур де Ски» в России: «Федерация думает об этом. Вяльбе уже предложила провести мини-тур на одном из этапов Кубка России»

Теги Тур де Ски горные лыжи Юрий Бородавко ФЛГР Елена Вяльбе Кубок России Лыжи

Юрий Бородавко допустил, что в России появится аналог лыжного «Тур де Ски».

– Если помечтать о новых форматах – мы можем рассчитывать на проведение тура в России в стиле «Тур де ски», городские гонки, что-то еще?

– Турниры однозначно нужно развивать, «Тур де ски» – хорошее решение, одна из возможных форм. Городские спринты – да, тоже могут быть нужны в плане смотрибельности для зрителя. Но надо учитывать, что теряется спортивная составляющая, поскольку спринт должен проводиться на рельефе, чтобы было где посоревноваться.

– Воробьевы горы не подходят?

– Там очень сложно. В принципе, возможно, но для зрителей проблематично. Я бы отделил шоу от спортивной части.

– Но о туре вы думаете, есть наметки?

– Да, федерация думает об этом, Елена Валерьевна (Вяльбе, глава Федерации лыжных гонок России – Sports.ru) уже предложила провести мини-тур здесь, в Малиновке, на одном из этапов Кубка России с использованием горнолыжного подъема. Почему нет? Это будет красиво смотреться, – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.

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8 комментариев

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F242
Ответ Pankratoff
Вы для начала сделайте КР разнообразным, а то одни разделки и спринты. И кто мешает добавить дисциплины на ЧР? Смешанки, смешанные КС. Плывут по течению, ничего делать не хотят.
Они вынуждены копировать формат ФИС.
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SmilingBy
Куплю телеправа, не дорого
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Rygeek
Только не его (ТДС) современный аналог и лучше все же под конец сезона. Взять за ориентир велотуры. Например, одну разделку в начале, потом дистанционные гонки различными стилями в масс-стартах. Спринты в таких турах не нужны совсем - слишком велика степень случайности общего результата.
+2
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Jetter
Так Большунов не только ЧМ в Малиновке, он еще и Тур-де-ски выиграет в Сызрани.
+2
-3
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Назар Игорь
Та же фабрика что у Гаврика, только труба пониже и дым пожиже. По-любому понятно что все эти домашние соревнования и турниры никак не способствуют повышению уровня российских спортсменов. Если в обозримом будущем их допустят к международным соревнованиям, то будет видна их низкая конкурентноспособность.
+1
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imaxim
А может все же что-то случилось и проще сделать так, чтобы вернули на международные старты?
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Евгений Соболев
Импровизации на тему "как выжить при правлении шизофреника"...
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Pankratoff
Вы для начала сделайте КР разнообразным, а то одни разделки и спринты.
И кто мешает добавить дисциплины на ЧР?
Смешанки, смешанные КС.
Плывут по течению, ничего делать не хотят.
+4
0
+4
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