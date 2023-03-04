«Из очень многих стран подошли и сказали: «Мы хотим, чтобы вы вернулись». Ступак о поддержке иностранцев во время тренировок в Италии

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Лыжница Юлия Ступак рассказала о поддержке иностранцев во время поездки в Италию.

В начале февраля Ступак тренировалась в Тоблахе на трассах Кубка мира.

– Удивила бурная реакция в соцсетях на поездку в Италию?

– Меня – нет.

– А в целом в Италии не говорили, что скучают по российским лыжникам?

– Говорили. И из очень многих стран подошли и сказали это: «Мы хотим, чтобы вы вернулись. Юль, серьезно. Вас вообще не хватает». Мне было приятно. Поэтому отнеслась очень лайтово к тому, что потом всплыло в СМИ.

– Было такое, что подходили с поддержкой те, кто публично заявляет о другой позиции совсем?

– Таких не было. Те, кто говорили, что нас не хватает, не высказывались публично. Я ни разу не слышала, – рассказала Ступак.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivan 07
А она английский знает ? Как общались ,на каком языке?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий