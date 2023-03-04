«Из очень многих стран подошли и сказали: «Мы хотим, чтобы вы вернулись». Ступак о поддержке иностранцев во время тренировок в Италии

Лыжница Юлия Ступак рассказала о поддержке иностранцев во время поездки в Италию.

В начале февраля Ступак тренировалась в Тоблахе на трассах Кубка мира.

– Удивила бурная реакция в соцсетях на поездку в Италию?

– Меня – нет.

– А в целом в Италии не говорили, что скучают по российским лыжникам?

– Говорили. И из очень многих стран подошли и сказали это: «Мы хотим, чтобы вы вернулись. Юль, серьезно. Вас вообще не хватает». Мне было приятно. Поэтому отнеслась очень лайтово к тому, что потом всплыло в СМИ.

– Было такое, что подходили с поддержкой те, кто публично заявляет о другой позиции совсем?

– Таких не было. Те, кто говорили, что нас не хватает, не высказывались публично. Я ни разу не слышала, – рассказала Ступак.