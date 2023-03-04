Ступак об Олимпиаде-2026: «Верю ли в выступление россиян? У меня вообще нет сомнений на этот счет»

Лыжница Юлия Ступак верит, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2026.

– Ты часто говоришь, что веришь в участие россиян на Играх 2026 года. Не кажется это слегка наивным?

– Не кажется. У меня вообще сомнений нет на этот счет. Да, сейчас я немного переживаю за наших «летников».

Мне кажется, это будет выглядеть как последние две у них с усеченными составами. Они отправляют свои анкеты, и кому‑то говорят да, а кому‑то нет без объяснений.

Поедут единицы, которые, не знаю, тренируются в Европе, например. Для них, скорее всего, будет зеленый свет. Остальные будут гадать, просто сидеть и ждать в очередной раз пропуска. Это жесть, – сказала Ступак.

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