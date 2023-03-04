Юлия Ступак: «Очень благодарна Бородавко, однако вижу, что не подошла по какому‑то критерию. У меня своя история, свое видение, амбиции»

Лыжница Юлия Ступак рассказала о тренировках в группе .

– Какой Бородавко в тренировочном процессе?

– В команде от него идет такая атмосфера... Расслабленная. То есть он просто спокойно разговаривает, спокойно объясняет задание. Все делает размеренно и без криков!

Он ни разу на меня не крикнул и не сказал, что я что‑то плохо сделала или недовыполнила что‑то. Я ему очень‑очень благодарна. Однако я вижу, что не подошла по какому‑то критерию.

– А если конкретнее?

– Просто у меня же есть своя история, свое видение, амбиции. И психология у меня своя. У меня она более мягкая, плавная. У Юрия Викторовича психология такая, что надо работать на разрыв аорты, – сказала Ступак.

Бородавко о возможном уходе Ступак из его группы: «На данный момент все на уровне эмоций, но, скорее всего, именно так и будет»