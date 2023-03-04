Юлия Ступак: «С 22 лет я бегаю без своего флага. Кто‑то может мне ответить, почему так происходит? Думаю, что вряд ли»

Лыжница Юлия Ступак высказалась о санкциях в отношении российских спортсменов.

– Есть теннис, где совет спортсменов многое решает, и как раз там россиян не отстранили.

– Да, мы недавно разговаривали об этом с девчонками, как классно, что в теннисе именно спортсмены имеют голос, вне зависимости от того, что им скажут в команде.

Это правильно, так и должно быть. Остается уважение внутри вида спорта, какое‑то дружественное соперничество. Это нормальная и здоровая атмосфера.

А у нас получается так, что на протяжении многих лет я, спортсмен, который представляет свою страну, бегаю без своего флага. С 22 лет. Кто‑то может мне ответить, почему так происходит? Думаю, что вряд ли.

И вряд ли кого‑то это волнует. И это не только меня касается. Всей сборной! Кто‑то не поехал Олимпиаду в свои лучшие годы, лишился медалей. А всем, по сути, по барабану, – сказала Ступак.

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают