Юлия Ступак: «С 22 лет я бегаю без своего флага. Кто‑то может мне ответить, почему так происходит? Думаю, что вряд ли»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Лыжница Юлия Ступак высказалась о санкциях в отношении российских спортсменов.

– Есть теннис, где совет спортсменов многое решает, и как раз там россиян не отстранили.

– Да, мы недавно разговаривали об этом с девчонками, как классно, что в теннисе именно спортсмены имеют голос, вне зависимости от того, что им скажут в команде.

Это правильно, так и должно быть. Остается уважение внутри вида спорта, какое‑то дружественное соперничество. Это нормальная и здоровая атмосфера.

А у нас получается так, что на протяжении многих лет я, спортсмен, который представляет свою страну, бегаю без своего флага. С 22 лет. Кто‑то может мне ответить, почему так происходит? Думаю, что вряд ли.

И вряд ли кого‑то это волнует. И это не только меня касается. Всей сборной! Кто‑то не поехал Олимпиаду в свои лучшие годы, лишился медалей. А всем, по сути, по барабану, – сказала Ступак.

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий