Бородавко о возможном уходе Ступак из его группы: «На данный момент все на уровне эмоций, но, скорее всего, именно так и будет»

Тренер Юрий Бородавко рассказал, что лыжница Юлия Ступак может покинуть его группу.

«Юлия – женщина эмоциональная. Для меня серьезным откровением было то, что она захотела к нам прийти. Теперь, видимо, хочет обратно. Ради бога, никакой ревности нет, никто никого не собирается принуждать. Если она считает, что так будет лучше для ее карьеры, пускай. Лишь бы были результаты.

Что касается расставания, то для принятия решения нужные какие-то официальные ходы. На данный момент все на уровне эмоций, но, скорее всего, именно так и будет. Я приму любое ее решение», – сказал Бородавко.

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