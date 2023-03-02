Александр Большунов: «С рождением дочери многое поменялось. Спорт даже немного отошел на второй план»

Александр Большунов рассказал, что мотивирует его продолжать карьеру.

«Мотивация без международных стартов? У меня родилась дочка Ева, многое поменялось. Спорт даже немного отошел на второй план. В первую очередь все-таки семья.

Дочь Ева в лыжных гонках? Ребенок сам будет выбирать, куда ему пойти, как он будет развиваться, что ему будет нравиться или не нравиться. Я не могу сказать, что она будет именно спортсменкой, лыжницей. Нет, подталкивать не буду.

Я сам также выбирал, родители не подталкивали. Я думаю, это правильно. Не буду говорить, что Ева будет лыжницей и олимпийской чемпионкой. Все будет зависеть только от нее.

У нас в России тоже много достойных спортсменов, которые каждый раз пытаются составить тебе конкуренцию. Мне у них всегда хочется выигрывать, какие бы это ни были соревнования. Кто бы там ни бежал. Всегда хочется обыгрывать. Вне зависимости от того, кто и где», – сказал Большунов.