Александр Большунов: «С рождением дочери многое поменялось. Спорт даже немного отошел на второй план»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Большунов Р-Спорт Лыжи

Александр Большунов рассказал, что мотивирует его продолжать карьеру.

«Мотивация без международных стартов? У меня родилась дочка Ева, многое поменялось. Спорт даже немного отошел на второй план. В первую очередь все-таки семья. 

Дочь Ева в лыжных гонках? Ребенок сам будет выбирать, куда ему пойти, как он будет развиваться, что ему будет нравиться или не нравиться. Я не могу сказать, что она будет именно спортсменкой, лыжницей. Нет, подталкивать не буду.

Я сам также выбирал, родители не подталкивали. Я думаю, это правильно. Не буду говорить, что Ева будет лыжницей и олимпийской чемпионкой. Все будет зависеть только от нее.

У нас в России тоже много достойных спортсменов, которые каждый раз пытаются составить тебе конкуренцию. Мне у них всегда хочется выигрывать, какие бы это ни были соревнования. Кто бы там ни бежал. Всегда хочется обыгрывать. Вне зависимости от того, кто и где», – сказал Большунов. 

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