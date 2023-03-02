Александр Большунов: «Могу ли пойти после карьеры в политику? Я пока вижу себя в спорте и занимаюсь своим делом»

ответил на вопрос, может ли пойти в политику после спорта.

«Могу ли пойти после карьеры в политику? Я пока вижу себя в спорте и занимаюсь своим делом, и у меня именно еще есть что тут поделать.

Не могу сказать, насколько долгой будет карьера. Все будет зависеть от того, как будет получаться дальше.

Повиляет ли на это международная ситуация? Вернемся мы, куда мы денемся! Все проходит когда-то, все возвращается на круги своя. Всему свое время», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.