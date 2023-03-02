Александр Большунов: «Могу ли пойти после карьеры в политику? Я пока вижу себя в спорте и занимаюсь своим делом»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Политика Александр Большунов Р-Спорт Лыжи

Александр Большунов ответил на вопрос, может ли пойти в политику после спорта.

«Могу ли пойти после карьеры в политику? Я пока вижу себя в спорте и занимаюсь своим делом, и у меня именно еще есть что тут поделать.

Не могу сказать, насколько долгой будет карьера. Все будет зависеть от того, как будет получаться дальше.

Повиляет ли на это международная ситуация? Вернемся мы, куда мы денемся! Все проходит когда-то, все возвращается на круги своя. Всему свое время», – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

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9 комментариев

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Hardy
в принципе умом не блещет, своим будет там
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Vasily Ivanov
Конечно вернетесь. ЮАР вон 30 лет возвращалась и все таки вернулась .
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Дмитрий Никишин
ключевое "пока"
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Viks
Большунов: «Могу ли пойти после карьеры в политику?" --- Можешь. Можешь пойти куда угодно и куда тебя пошлют...
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Евгений Соболев
Вернёшься Саня ты теперь только на свою деревенскую лыжню..."Вобла" это надолго!!
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Басанг Басангов
Перспективы неплохие
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Басанг Басангов
Перспективы неплохие
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Viks
Большунов: «Могу ли пойти после карьеры в политику?
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Genry
🤡🤡🤡
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