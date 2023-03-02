Анастасия Фалеева: «Рада, что у нас так сложилась команда. Мечтали заехать в тройку, но выиграть было чем‑то недосягаемым»

Анастасия Фалеева высказалась о победе в эстафете на турнире «Чемпионские высоты».

Команда Санкт-Петербурга в составе Дианы Соболевой, , Рады Тарасенко и выиграла сегодня гонку в Малиновке.

«Я намученная этими гонками, стартами. Рада, что у нас так сложилась команда. Мечтали заехать в тройку, но выиграть было чем‑то недосягаемым. Все отработали на пределе возможностей.

Мне понравился мой этап, отработала на максимум, как и предполагала, также смотрела, как бежит первый круг Диана). Думала: «Только дотерпи второй круг, и мы вообще будем молодцы!» Она приехала в начале, и я уже переживала за себя, — сказала Фалеева.

Крупицкая рассказала, что перед стартом «Чемпионских высот» перенесла болезнь.

«Прямо перед стартами заболела и мне пришлось пропустить почти всю программу, но к эстафете поправилась, решила поддержать команду. Эта победа для всех нас много значит. Соболева тоже перед началом приболела, форма, наверное, была немного не та, но она очень классно пробежала первый этап», — отметила Крупицкая.