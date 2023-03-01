Чемпионат мира-2023. Прыжки с трамплина. Лутитт победила на большом трамплине, Лундбю – 2-я, Альтхаус – 3-я

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Канадка Александрия Лутитт победила в прыжках на лыжах с большого трамплина на ЧМ в Планице. 

Прыжки с трамплина

Чемпионат мира

Планица, Словения

Женщины

HS138

1. Александрия Лутитт (Канада) – 264,4 балла (134,5 м + 136,5 м)

2. Марен Лундбю (Норвегия) – 254,0 (139,5 + 133,0)

3. Катарина Альтхаус (Германия) – 245,9 (120,5 + 128,0)

4. Нодзоми Маруяма (Япония) – 242,9 (129,0 + 125,5)

5. Анна Одине Стрем (Норвегия) – 240,9 (121,0 + 122,5)

6. Ева Пинкельниг (Австрия) – 237,9 (121,0 + 123,0)

7. Эма Клинец (Словения) – 236,5 (117,0 + 131,5)

8. Теа Бьорсет (Норвегия) – 230,7 (124,0 + 126,0)

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8 комментариев

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Йенс Мустерманн
Альтхаус не порхалось сегодня ) Но всё равно знатный урожай собрала на чемпионате.
Для Лундбю, поставившей рекорд трамплина, это возможное начало карьерного камбека, после проблем с лишним весом и здоровьем в последние пару лет, из-за чего даже олимпиаду пропустила.
Канадка совсем девочка, 19 лет, потрясающая вторая попытка.
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Vicing Charlsson
Ответ Cube Litening C:68X
Это есть гут..😁
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Cube Litening C:68X
Ответ Vicing Charlsson
Альтхаус молодец, 3 золота и 1 бронза на этом ЧМ.
Это есть гут..😁
+1
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Vicing Charlsson
Ответ Cube Litening C:68X
Немка бронзочку урвала..😁
Альтхаус молодец, 3 золота и 1 бронза на этом ЧМ.
+1
0
+1
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Vicing Charlsson
Ответ Cube Litening C:68X
👍👏
🖐️🤝
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Cube Litening C:68X
Ответ Vicing Charlsson
Молодец Канадка, сделала рыжую Нурвежку.
Немка бронзочку урвала..😁
+1
0
+1
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Cube Litening C:68X
Ответ Vicing Charlsson
Молодец Канадка, сделала рыжую Нурвежку.
👍👏
+1
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+1
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Vicing Charlsson
Молодец Канадка, сделала рыжую Нурвежку.
0
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