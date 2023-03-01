Чемпионат мира-2023. Прыжки с трамплина. Лутитт победила на большом трамплине, Лундбю – 2-я, Альтхаус – 3-я
Канадка Александрия Лутитт победила в прыжках на лыжах с большого трамплина на ЧМ в Планице.
Прыжки с трамплина
Чемпионат мира
Планица, Словения
Женщины
HS138
1. Александрия Лутитт (Канада) – 264,4 балла (134,5 м + 136,5 м)
2. Марен Лундбю (Норвегия) – 254,0 (139,5 + 133,0)
3. Катарина Альтхаус (Германия) – 245,9 (120,5 + 128,0)
4. Нодзоми Маруяма (Япония) – 242,9 (129,0 + 125,5)
5. Анна Одине Стрем (Норвегия) – 240,9 (121,0 + 122,5)
6. Ева Пинкельниг (Австрия) – 237,9 (121,0 + 123,0)
7. Эма Клинец (Словения) – 236,5 (117,0 + 131,5)
8. Теа Бьорсет (Норвегия) – 230,7 (124,0 + 126,0)
Для Лундбю, поставившей рекорд трамплина, это возможное начало карьерного камбека, после проблем с лишним весом и здоровьем в последние пару лет, из-за чего даже олимпиаду пропустила.
Канадка совсем девочка, 19 лет, потрясающая вторая попытка.