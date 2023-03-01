Чемпионат мира-2023. Прыжки с трамплина. Лутитт победила на большом трамплине, Лундбю – 2-я, Альтхаус – 3-я

Канадка Александрия Лутитт победила в прыжках на лыжах с большого трамплина на ЧМ в Планице.

Прыжки с трамплина

Чемпионат мира

Планица, Словения

Женщины

HS138

1. Александрия Лутитт (Канада) – 264,4 балла (134,5 м + 136,5 м)

2. (Норвегия) – 254,0 (139,5 + 133,0)

3. (Германия) – 245,9 (120,5 + 128,0)

4. Нодзоми Маруяма (Япония) – 242,9 (129,0 + 125,5)

5. Анна Одине Стрем (Норвегия) – 240,9 (121,0 + 122,5)

6. Ева Пинкельниг (Австрия) – 237,9 (121,0 + 123,0)

7. Эма Клинец (Словения) – 236,5 (117,0 + 131,5)

8. Теа Бьорсет (Норвегия) – 230,7 (124,0 + 126,0)